Dayanara Torres se sincera y hace una dolorosa revelación sobre uno de sus hijos

Mientras Dayanara Torres era diagnosticada de cáncer de piel en 2019, y comenzaba con el tratamiento para combatir a la enfermedad, su pareja de aquel entonces, el cineasta y productor Louis D’Esposito dio por terminada la relación amorosa que los unía. Demás está decir, que fue el momento no fue el más indicado, por lo que la ex Miss Universo, sin lugar a dudas, se enfrentó a uno de sus peores años en aquel entonces.

Esta semana en el podcast “Lo que no se habla” de Giselle Blondet, la modelo reveló algo que nadie sabía, y fue la inesperada reacción de uno de sus hijos ante esta situación tan traumática.

Con todo lo que le pasó a Dayanara ese 2019, sus hijos sufrieron mucho.

El que había alertado a Dayanara que tenía una “manchita” en la piel, y quien fue el que organizó la cita con los especialistas para ver de qué se trataba, fue su pareja de ese momento Louis D’Esposito, así lo reveló la modelo.

Si bien Dayanara agradece ese gesto y la insistencia por consultar a los profesionales por parte de su ex pareja, también confesó que muy duro para ella el día en que D'Esposito la llamó por teléfono para terminar su relación porque "era demasiado" para él lidiar con una pareja enferma. "No podía creerlo. Estoy con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la puedo mover, cuando él me llama por teléfono a decirme eso. Claro lloré. Yo creo que no me dolió tanto eso, como lo que le afectó a los nenes", aseguró la también actriz. "Agradezco que se fue, porque eso no es amor, si lo hubiese sido hubiese estado ahí al lado mío", afirmó Torres.

El más afectado de todo lo ocurrido ese año fue su hijo menor, Ryan.

Según Dayanara, esta separación afecto mucho a sus hijos, a tal punto que el menor, Ryan, se rebeló contra ella en aquel duro momento por el que estaba atravesando. La también empresaria se sinceró diciendo: "Eso no lo sabe nadie”.

Según contó, su hijo mayor, Christian, se tiró al piso a llorar cuando supo que su mamá tenía cáncer. Pero, por otro lado, Dayanara sostuvo: "el chiquito se rebeló contra mí".

"Yo pienso que era la forma de él de lidiar con la situación. Él se reveló, se molestó mucho, mucho conmigo. Y cambió, y hasta el sol de hoy él es un poquito duro conmigo, y creo que a él le tocó lo difícil", confesó Daynara.

En este momento, Dayanara disfruta de la relación con su nueva pareja, Marcelo Gama, con quien hace unos días fue a Puerto Rico. "Siento que me quieren, que me apoyan, que me quieren ver brillar. Eso no pasaba nunca", reconoció la ex Miss Universo.