Cómo nació la amistad entre Taylor Swift y Selena Gomez

Jamás existió rivalidad entre ellas, ni siquiera rumores de competencia. Son las artistas del momento, aclamadas, sobre todo, por el público juvenil y desde que se conocieron supieron forjar una gran amistad que se mantiene hasta el día de hoy y se alimenta de charlas todos los días. Selena Gomez y Taylor Swift no sólo se destacan por su talento y por un estilo que supieron hacer propio, sino también por ser el gran ejemplo a seguir para las generaciones venideras.

Mientras que Taylor Swift lanzará su álbum Midnights en octubre, Selena Gomez disfruta del éxito de Only Murders in the Building, serie de la cual es protagonista y se prepara para estrenar un documental sobre su vida en Apple TV+. ¿Cuál es el vínculo entre ambas?

Selena Gomez y Taylor Swift comparten una gran amistad hace más de una década.

Si bien en el mundo del entretenimiento es común enterarse de rumores o disputas, Taylor y Selena llegaron para derribar aquel mito. Y es que desde hace más de una década, ambas artistas han dejado en claro que tienen una hermosa amistad que resulta incondicional a pesar de la distancia o el tiempo. Al día de hoy comparten momentos juntas en redes sociales y hasta la cantante de All Too Well, tuvo una participación en Selena + Chef, la serie de HBO Max. Sin embargo, esto comenzó mucho antes.

Fue en 2008 cuando sus vidas se cruzaron para determinar un vínculo de hermandad que permanece en el tiempo. En diálogo con Kiss FM, Selena reveló: “¡Salimos al mismo tiempo con los Jonas Brothers!”. Mientras que Swift tuvo una relación con Joe, Gomez mantuvo un romance con Nick. De este modo insistió: “Fue increíble, ella era la chica con cabello rizado, brazaletes y botas de vaquera. Y yo era prometedora. Fue lo mejor que obtuvimos de esas relaciones”.

Selena Gomez y Taylor Swift son grandes amigas desde que empezaron a salir al mismo tiempo con dos de los Jonas Brothers.

Aunque su amistad podría haber iniciado antes de 2008, en realidad no fue hasta ese año cuando se mostraron juntas por primera vez de forma pública en el lanzamiento de Another Cinderella Story, el film protagonizado por Selena. Durante su adolescencia, ambas entendieron que resultaban muy compatibles y que nadie entendería cómo se vive en primera persona el salto a la fama como lo podían hacer entre ellas.

“Todos los problemas que tengo son solucionables por Taylor Swift. Si alguna vez tengo un problema, Taylor ya lo ha superado porque es mayor que yo y tiene las respuestas ya pensadas. Lo que me encanta de ella es que sí cree en las historias de amor, en el príncipe azul y en las almas gemelas. Gracias a ella no he perdido la fe. Hablamos literalmente todos los días”, concluyó Selena en una entrevista con Seventeen en 2009.