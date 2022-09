¿Existe algún problema entre Vadhir Derbez y su padre Eugenio?

Hace uno día el cómico mexicano Eugenio Derbez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para la reconstrucción de uno de sus hombros tras haber sufrido un accidente mientras jugaba en su casa con unos lentes de realidad virtual. Así lo confirmaba su esposa Alessandra Rosaldo en un comunicado que publicó a través de sus redes sociales

Ante esto, otra versión dio el influencer Alejandro Zúñiga, quien aseguró que el accidente que sufrió Eugenio fue provocado por una pelea a golpes con su hijo Vadhir, según la información que le acercó una fuente creíble. Lo que disparó especulaciones sobre si existe algún problema entre padre e hijo.

Hasta el momento ni Eugenio ni Vadhir Derbez se han pronunciado al respecto de esto. Sin embargo, en redes sociales recordaron una charla que tuvo Vadhir y su hermana Aislinn hace unos meses, donde revela lo que le reclama y le pide perdón a su padre.

¿Qué le tiene que perdonar Vadhir a Eugenio Derbez?

En el mes de febrero a través de su canal de YouTube, Aislinn Derbez compartió una conversación que sostuvo con su hermano menor en donde hablaron sobre situaciones familiares que nunca habían hablado.

El momento fuerte vino cuando Aislinn cuestiona a Vadhir sobre las cosas que él pudiera perdonarle a su padre pero también de las que le debe pedir perdón. “Perdonar la ausencia, y todas las cosas que de chavito me faltaron, toda la inmadurez se su parte y él lo acepta y lo ha hablado mucho, no me imagino para nada y no lo excuso tampoco, cada persona es diferente, pero eso, la ausencia, sí me hizo falta, mucho de su manera de ser”, comentó Vadhir.

Tras hablar de la ausencia de su padre, misma que lo ha dejado marcado de por vida, bromeo un poco y aseguró que él no debe pedir perdón a Eugenio Derbez de nada, y es que de acuerdo con el joven actor y cantante él ha sido el que más golpes emocionales por parte de su padre ha recibido y siempre sigue ahí para él. “¿Pedir perdón? ¡nunca!, no sé, siempre lo he entendido bastante, más que todos creo que he sido de los pocos que por más madrazos que me lleve de su parte ¿sabes? de errores y cosas yo ahí estoy al pie del cañón y creo que he sufrido mucho por eso pero capaz que perdón por el rencor que he llegado a guardar por esos momentos y por ahorita revelarme”, dijo Vadhir Derbez.