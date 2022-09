Demi Moore enamora todos enseñando el cuerpazo que tiene a sus 59 años

La actriz Demi Moore a través de los años demostró que con sus actuaciones han marcado un antes y después en la vida de sus seguidores. Sus interpretaciones más importantes fueron durante la década del '90 donde realizó papeles que la hicieron acreedora de grandes premios y nominaciones. Un claro ejemplo de ello fue su actuación en el film "Ghost: la sombra del amor".

Esta película cuenta la historia de Sam y Molly que además de estar muy enamorados viven un hecho que marcó sus vidas para siempre. Un día Sam es asesinado a causa de un oscuro acuerdo de negocios y se transforma en un fantasma que deambula por las calles. Muy triste por haber dejado sola a Molly, Sam descubre que Carl, su amigo y socio corrupto, es el responsable de su muerte.

Demi Moore es una empresaria dedicada a la moda.

En cuanto a su vida personal Demi Moore estuvo casada durante mucho tiempo con el actor de Hollywood, Bruce Willis. Además su carrera fue mutando y gracias a la gran belleza que posee se dedicó a ser una empresaria de la moda.

En sus redes sociales comparte fotos de ella modelando sus propios diseños y demostrando que posee una gran popularidad en el mundo virtual.

Demi Moore posee una gran figura a sus 59 años

Hace algunas horas, en su perfil de su cuenta de Instagram, Demi Moore compartió un reel de fotos de ella donde demostró que a sus 59 años su belleza y figura se mantienen intacta. En las imágenes se la puede ver lucir diversos trajes de baño que ella misma diseñó. Además junto a las fotografías se puede leer la frase: "Tomorrow may be the first day of Fall, but summer is a mindset" (Mañana puede ser el primer día de otoño, pero el verano es una mentalidad).