Maya Hawke, la actriz de Stranger Things, también hizo una crítica al show de los hermanos Duffer

Las últimas dos temporadas de Stranger Things revolucionaron a sus fanáticos con la incorporación de nuevos personajes que llegaron para darle otro giro interesante a la historia. Una de ellos fue Robin, interpretada por la actriz Maya Hawke que rápidamente se ganó el cariño del público por su personalidad desfachatada y por hacer una dupla sin igual junto a Steve.

La actriz se sumó al programa creado por los hermanos Duffer durante la tercera entrega y su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores. Desde el principio se la vio unida con Steve y se llegó a creer que podrían ser pareja, pero a ella en realidad le gustan las mujeres. En la temporada 4 tiene un acercamiento con Vickie, aunque debe lidiar con la nueva amenaza sobrenatural Vecna junto a sus amigos.

Maya Hawke se encuentra en medio de la gira de prensa por su reciente película, Du Revenge, y fue parte de una sección del medio Vanity Fair que los pone a prueba con un detector de mentiras. Allí le consultaron si Eddie Munson (Joseph Quinn), uno de los personajes favoritos de los fans, merecía morir en la cuarta temporada, a lo que respondió: "No creo que debería haber muerto, pero creo que el programa tiene demasiados personajes".

Este mismo comentario fue el que lanzó Millie Bobby Brown hace unos meses sobre la cantidad de personajes que tiene el show y que deberían tener una mentalidad como la de Game of Thrones para no ser sensibles y matar a algunos de ellos. A raíz de esto, Matt y Ross Duffer defendieron su postura en el podcast Happy Sad Confused: "Hemos explorado todas las opciones en la sala de redacción. Solo como una hipótesis completa, si matas a Mike, es como... Eso es deprimiente... No somos Game of Thrones. Esto es Hawkins, no es Westeros" .

Maya Hawke hizo la misma crítica que Millie Bobby Brown sobre Stranger Things.

Por otra parte, Maya Hawke señaló que posiblemente mueran personajes en la última temporada de Stranger Things y mencionó: "Me encantaría morir y tener mi momento de héroe. Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor". Luego, añadió: "Pero me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus corazones. La razón por la que escriben tan tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no desearía que desaparezca".