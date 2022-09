Christian Nodal causó un verdadero escándalo al tener un gesto romántico con su novia

La relación amorosa entre Christian Nodal y Cazzu marcha muy bien y cada día se consolida más. Desde que fueron capturados caminando de la mano en las calles de Guatemala no se separaron nunca, y superaron cualquier barrera que les pudo haber puesto la distancia, dado que el artista reparte sus días entre México y Estados Unidos, y la trapera en Argentina.

Además, hace muy poco hicieron su presentación oficial como pareja en un evento de música en el país de la novia del ranchero. Allí ambos se animaron a hablar mutuamente de lo que sentían y se mostraron más enamorados que nunca.

Cazzu y Christian Nodal.

Pero ahora, Christian Nodal causó polémica al querer tener un romántico gesto con Cazzu. Lo que sucedió es que el artista mexicano hizo lo mismo el pasado enero con quien era su novia por entonces, Belinda.

En ese momento, el cantante cantó en su festejo de cumpleaños número 23 la canción “Eso y más” de Joan Sebastian, con una letra súper profunda que remarca todo lo que un hombre está dispuesto a hacer por la mujer que ama. Aquel momento quedó grabado y se viralizó rápidamente por redes sociales.

Sin embargo, un mes después, Christian Nodal y Belinda se separaron en medio de un verdadero escándalo. Al poco tiempo, el artista conoció a la trapera argentina y comenzó una nueva historia de amor que tiene muchos puntos en común con la anterior.

Además de dedicarle un tatuaje a Cazzu, ahora Christian Nodal le dedicó la misma canción de Joan Sebastian. “¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se lo escucha decir en un concierto en Estados Unidos.

La pareja muy enamorada.

Pero eso no fue todo, porque antes de ponerse a cantarla aseguró: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”. Eso generó rápidamente que las imágenes se viralicen y que Nodal sea fuertemente criticado en redes sociales.