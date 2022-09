Robbie Williams alcanzó un nuevo récord y superó a Elvis Presley

La cuna de los primeros rock and rolles es de origen británico. Allí nacieron y alimentaron su carrera musical bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Queen y la lista se vuelve interminable. Este género pegó tan bien en todo el mundo y se popularizó tanto que muchos otros artistas siguieron sus pasos. Para la década de los ‘90 llegó la banda Take That que luego de idas y venidas se disolvió pero uno de sus integrantes, Robbie Williams, decidió continuar en la música como solista y veinte años después rompió los récords de escucha llevando al puesto número 1 a sus 14 álbumes de estudio.

El LP XXV de Robbie Williams encabezó las listas oficiales del Reino Unido, convirtiéndose en el decimocuarto álbum del artista de 48 años que llega a la cima de las listas. Esta posición significa que el intérprete de Angels superó el anterior récord de El Rey del Rock and Roll de 13 álbumes número uno, convirtiéndose en el artista en solitario con más discos que han subido a la cima de las listas.

Ahora, The Beatles es el único grupo de ese país que consiguió más números uno que Robbie, con 15 álbumes en el primer puesto.

Robbie Williams batió un nuevo récord de escuchas.

Mientras tanto, el poseedor del récord global de un individuo con más álbumes número uno es Paul McCartney, que ha acumulado la asombrosa cifra de 23 a lo largo de su carrera en The Beatles, Wings y como solista. Durante su etapa en Take That, Robbie también consiguió otros cuatro álbumes número uno y cinco si se incluye la posterior colección de grandes éxitos de la icónica boy band, Odyssey, de 2018, que abarca la era anterior y posterior a Robbie.

El intérprete de Rock DJ dijo: "Gracias a todos los que han apoyado el álbum: todos los que lo han comprado, transmitido, descargado y revisado. Estoy muy contento de que haya llegado al número uno”. Y luego, agregó: “Aunque me resulta extraño recibir un premio en estos tiempos tan sombríos, quería darles las gracias a todos por su apoyo y dedicárselo a los fans, por los que nunca me confío. Lo aprecio mucho, muchas gracias".

XXV marca el 25º aniversario de Robbie como artista en solitario y contiene 11 canciones clásicas, como Let Me Entertain You y Come Undone, así como tres temas nuevos. Los últimos discos que publicó, antes de XXV, fueron el álbum recopilatorio, Under the Radar Volume 3, compuesto por maquetas, caras B y temas raros, y el álbum navideño, The Christmas Present, ambos en 2019. Williams saltó a la fama en Take That con Gary Barlow, Jason Orange, Howard Donald y Mark Owen, antes de abandonar el súper grupo en 1995, para lanzar su carrera en solitario el año siguiente.