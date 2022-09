El polémico consejo de Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet

¿Qué tienen en común Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet? A pesar de pertenecer a distintas generaciones, ambos actores comparten el rasgo de ser las estrellas de Hollywood del momento. El protagonista de Titanic cuenta con una gran trayectoria dentro de la industria cinematográfica, la lista de films en los que participó es interminable y sigue vigente en las grandes producciones del momento, mientras que el Chalamet logró posicionarse por su papel en Call me by your name y, ahora, todos los cineastas tienen la atención clavada en este joven de 26 años que ya demostró ir por todo y comerse la pantalla grande.

Al seguir los pasos de los grandes de la meca del cine, Timothée Chalamet reveló a la versión británica de la revista Vogue —que lo convirtió en la primera estrella masculina en posar para la portada de la edición— el consejo profesional que le dio su ex compañero de elenco, Leonardo DiCaprio.

"Nada de drogas duras o películas de superhéroes". Sin duda, un consejo que también le daría el director Martin Scorsese, quien años atrás generó controversia al asegurar que las películas de Marvel o DC no son cine.

Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet compartieron elenco en Don't look up.

El actor de 26 años protagonizó junto con Leonardo el éxito de comedia negra del año pasado, Don't Look Up, de Adam McKay y que fue nominada al Oscar en la categoría de ‘Mejor Película’. DiCaprio es famoso por elegir sus papeles de una forma muy selectiva. Su trabajo en Titanic de 1997 le lanzó al estrellato mundial y ganó su primer y único premio de la Academia por su actuación en The Revenant, del director mexicano Alejandro G. Iñárritu.

Timothée Chalamet en Dune.

Por su parte, la trayectoria profesional de Timothée le ha valido un lugar similar como un actor muy respetado tanto por la crítica como por el público. En 2023, interpretará a un joven Willy Wonka en Wonka, de Paul King. También protagonizará Dune: Part Two, de Denis Villeneuve, junto a Zendaya, Florence Pugh y Austin Butler.