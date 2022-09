Los hábitos estrictos de Dwayne Johnson cuando va a un restaurante

Es sabido que el estado físico que cualquier persona aspira va de la mano de una forma casi obligada con la alimentación. Si se tienen en cuenta ambas partes todo se puede mantener rigurosamente cuidado y hasta se puede acceder a ciertos permitidos de vez en cuando. Muchas son las estrellas que sigan dietas estrictas junto a la actividad física porque les gusta, lo disfrutan y así lo requieren sus trabajos. Un ejemplo de ello es el actor y ex luchador de la WWE, Dwayne Johnson, que conserva sus hábitos alimenticios desde hace años y todavía no piensa abandonarlos.

Y es que un físico como el de Dwayne Johnson no se consigue sin mucha disciplina. No es ningún secreto que el antiguo luchador de la WWE viaja con su propio gimnasio porque necesita entrenar con sus máquinas especiales, y la alimentación también resulta clave para mantener sus músculos. El director Stephen Merchant, que trabajó con él en la película Fighting with my family, se quedó muy impresionado al descubrir hasta qué punto debe controlar el aporte de nutrientes que proporciona a su cuerpo.

Dwayne Johnson tiene hábitos muy estrictos con la comida.

En una ocasión, poco antes de que se celebrara el famoso evento WrestleMania, lo vio levantarse a las 3:17 de la madrugada para calentar en el microondas un plato de arroz con pavo que le habían dejado preparado junto con una nota que indicaba la hora a la que debía comérselo. "Creo que alguien también me dijo, y puede que fuera él mismo, que cuando sale a cenar con amigos tiene que llevarse su propia comida al restaurante y hacer que se la calienten porque tiene que llevar una dieta muy estricta", reveló Stephen Merchant en el programa de radio Jim Norton and Sam Roberts.

Dwayne Johnson lleva su propia comida a los restaurantes.

Sin embargo, no todos los días son iguales. Los seguidores de Dwayne Johnson saben que los domingos se olvida de cualquier norma para permitirse comer lo que se le antoje, y no pierde la oportunidad de compartir sus platos favoritos en las redes sociales y mostrarse un poco más relajado que el resto de la semana.