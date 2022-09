Tres celebridades que no soportan trabajar con Livia Brito

Livia Brito nunca fue protagonista de grandes escándalos, pero un episodio violento con un periodista en México la puso en el foco de todos los medios. Además, se conoce públicamente que hay celebridades con las que preferiría no trabajar por roces del pasado y que la mantienen lejos de su carrera profesional.

Una de sus peleas más conocidas fue la de Marlene Favela, la reconocida actriz mexicana que protagonizó la telenovela Gata salvaje. Su enemistad habría empezado cuando Livia Brito intentó bajarle al maquillista, ya que no quería compartirlo con su colega.

"Marlene Favela estaba siendo maquillada por una mujer que Livia Brito ¡le bajó! Sí, la Brito movió sus ‘influencias’ con el productor del melodrama para conseguir que la ‘ponepolvos’ dejara de arreglar a Marlene ¡para arreglarla únicamente a ella!", reveló el periodista Alex Kaffie.

Ambas actrices indicaron que se trataron de rumores, pero el comunicador aseguró que lo negaron con el fin de no generar un escándalo en sus carreras profesionales. El problema había surgido porque Livia Brito quería prioridad en ser maquillada, lo cual generó asperezas con Marlene Favela.

Otra de las celebridades a la que no le caía bien era Carmen Salinas, fallecida el 9 de diciembre de 2021. La ex actriz y política arremetió contra la cubana cuando se conoció que golpeó al periodista Ernesto Zepeda, quien quería tomarle fotos a ella y a su novio, Mariano Martínez, mientras vacacionaban en Cancún.

Carmen Salinas lamentó esta actitud de la pareja y sugirió que la envíen fuera del país. "¿La mandamos a Arabia o a donde la mandaremos? a Venezuela con su novio, allá para que la trate bien el gorila de allá", expresó la ex diputada federal que se desempeñó en su cargo entre 2015 y 2018.

Siguiendo esta misma línea de Carmen Salinas, quienes apuntaron contra Livia Brito fueron los presentadores Pati Chapoy y Pedrito Sola, y el actor Daniel Bisogno. Luego del violento episodio con Zepeda, la cubana amenazó legalmente a quienes tomaran fotos o videos de ella sin su consentimiento, una actitud que no cayó para nada bien en la farándula.

"Se convirtió en una patada en los hue..., perdónenme que lo diga, qué mamarrachada, qué mamila (…) Ahora, si ella no quiere que la graben, la podemos despedazar si quisiéramos, sin imagen, pero también podemos no tomarla para nada, ni hacerle una entrevista para que promocione ni sus novelas ni nada", expresó Bisogno.

Livia Brito tiene 36 años.

"Nunca pensé que fuera tan petulante", indicó Pati Chapoy, mientras que Pedrito Sola agregó: "La deberían regresar a la isla, qué hace aquí (…) Pero Pati, de dónde viene, de Cuba, que se regrese". Livia Brito no respondió a estas críticas, pero sin duda su actitud no cayó nada bien entre los periodistas.

¿Estabas al tanto de estos incidentes que tuvo Livia con otras celebridades?