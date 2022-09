Luciendo un conjunto deportivo, Carmen Villalobos presume su cuerpo al natural y deslumbra a todos

Carmen Villalobos es una de las actrices más populares de la pantalla chica. Gracias a su gran papel antagónico en la telenovela Café con aroma de mujer, la actriz nacida en Barranquilla es convocada para importantes producciones para la pantalla chica. Es por eso que hoy en día conduce el reality Top Chef VIP.

Hace algunas horas la actriz colombiana compartió en sus historias de su cuenta de Instagram un par de videos donde se la puede ver luciendo un ajustado conjunto deportivo que no solo enalteció su belleza sino también su perfecta figura.

En el primer clip Carmen Villalobos aparece junto a su mascota mientras de fondo se escucha la canción "Mamiii" de Becky G y Karol G. Lo que llamó la atención de todos es la parte del tema que eligió la actriz para musicalizar el video.

La misma dice así: "Pa la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva, no. De lo que me hiciste si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular...".

Carmen Villalobos en una reciente entrevista habló de su gran año laboral y afirmó que está muy feliz con todo lo que ha realizado por el momento tanto en la telenovela que protagonizó "Hasta que la plata nos separe" como así también en el reality de cocina que conduce actualmente y que reúne a grandes estrellas de la farándula latina.