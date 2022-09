Chayanne reapareció con nuevo videoclip y ¿nuevo rostro?

Chayanne, el dueño de la juventud eterna, con una sonrisa que enamora, un carisma sin igual y unos movimientos que provocan las ganas de seguirle los pasos, sigue haciendo música a sus 54 años y no sólo atrapa a mujeres de su generación sino también a las más jóvenes. Desde el lanzamiento del videoclip de la canción Te amo y punto ha despertado todo tipo de reacciones en los usuarios de las redes sociales, sobre todo, por el cambio notorio de su rostro. Él asegura que jamás ha pasado por el quirófano, ¿se hizo algún retoque?

Se sabe que el llamado "Papá de todos" mantiene un estricto régimen alimenticio y hace deporte; sin embargo, las últimas horas Chayanne ha sido blanco de críticas en redes sociales por un notorio cambio en su cara que, al parecer, no es producto de una buena salud. De acuerdo con sus fans, en el video que el artista grabó en junio pasado para anunciar el estreno de su tema Te amo y punto, su cara se ve inflamada y sin expresión en los pómulos, el entrecejo y la frente.

“Pintamos toda la casa sin derramar una gota de pintura... ¿Qué es eso?, ¿qué te hiciste?”; “Nooooo. No había necesidad de destruirte tu cara ahora, deberías demandar al cosmetólogo que te la destruyó, eras bello” y “Se le ve una cara diferente, ¿por qué se la tocó?”, son algunos de los comentarios que se leen en su post.

Los fans notaron cambios significativos en el rostro de Chayanne.

Los usuarios de las redes creen que su nueva imagen puede ser el resultado de una mala aplicación de botox que, lejos de resaltar un look de galán, ha borrado la expresión de su cara. Esta no es la primera vez que se le acusa de someterse a tratamientos estéticos. En una entrevista para People, en 2019, el intérprete de Un siglo sin ti aseguró que no tiene problema en que le pregunten por su edad y negó haberse sometido a algún procedimiento estético.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron ante los retoques en el rostro de Chayanne.

“Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten”, afirmó en ese entonces. “Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida”.