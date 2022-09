Así le contó Adamari López a su hija Alaïa que se separaba de su padre Toni Costa

Adamari López y el bailarín español Toni Costa fueron una de las parejas más populares en su momento. Estuvieron juntos durante más de una década, pero en mayo de 2021 anunciaron su separación sorprendiendo a todo el mundo del espectáculo. Pero, en la intimidad familiar, tuvieron una forma muy delicada de explicarle a su pequeña hija Alaïa lo que estaba sucediendo.

Toni participó recientemente en el reality “La Casa de los Famosos”, en donde el coreógrafo ha revelado varios secretos sobre su relación con la conductora, entre ellos que la separación había sido consecuencia de problemas maritales. Es así, que Costa compartió con sus compañeros dentro de “la casa” que el dormir con su pequeña hija en medio de la pareja comenzó a repercutir en la intimidad de ellos.

Estos dichos del español hicieron dividir opiniones, a lo que los fans de la conductora apoyaron la decisión de Adamari, ya que es sabido que fue muy difícil quedarse embarazada, por lo que es comprensible que todo gire en torno a su pequeña hija.

Adamari y Toni estuvieron juntos durante 11 años.

¿Cómo le explicó Adamari López a su hija Alaïa que se separaba de su padre Toni Costa?

Es sabido que Adamari y Toni, a pesar de sus diferencias, siempre han estado de acuerdo de manejar la separación de la forma más cuidada posible para que este proceso no dañe las emociones de su hija Alaïa. Es así que recurrieron a profesionales para explicarle a Alaïa lo que estaba sucediendo sin la intención de ocultarle nada.

A través del podcast “Lo Que No se Habla”, conducido por Giselle Blondet, Adamari contó de que manera encararon la conversación con Alaïa. “Sí sé que cuando hablamos más sobre esto, cuando fuimos un poco más abiertos sobre esto con ella, que creo que ya había habido una conversación anterior, lo hicimos enfrente de una psicóloga. Buscamos una persona que nos ayudara a que ella entendiera qué era lo que estaban decidiendo papá y mamá y que nos viera de una manera armoniosa tomar esta decisión”, reveló Adamari.

Adamari y Toni están de acuerdo en hacer todo lo que esté a su alcance por el bienestar de la pequeña Alaïa.

Por otro lado, tanto Adamari como Toni decidieron no hablar de las razones que motivaron la separación, pero que cuando Alaïa tenga la necesidad y edad para comprenderlo, hablarán sobre el tema. “Yo no le dije razones, le dije que ella era chiquita y que en este momento no era necesario dar explicación, que si ella en un futuro, cuando ella fuera más grande tenía alguna duda, que me preguntara, que yo le iba a hablar con la verdad, pero que este no era el momento para mamá explicarle por qué se había separado de papá”, finalizó López.