Luciendo brillantes, Karol G deslumbra a todos con su figura perfecta

Karol G está pasando por un importante momento en su vida al realizar una increíble gira por Estados Unidos. La misma está compuesta por 30 presentaciones en diferentes ciudades del país norteamericano. Este tour que tiene como nombre $triP LoVe ToUr USA 2022 y comenzó el pasado 6 de septiembre en la ciudad de Chicago.

La cantante de pelos rojos vivió hace unas noches el momento más importante de su vida tras presentarse ante una multitud en el majestuoso Madison Square Garden de la ciudad de New York.

En sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Karol G compartió fotos y videos de este momento histórico para su carrera. En uno de los videos se puede apreciar no solo lo hermosa que luce sino también la perfecta figura que tiene a sus 31 años. Ese instante quedará para siempre en la memoria de la Bichota ya que por unos minutos fue ovacionada por los miles de presentes.

Así esperan la presentación de Karol G en New York.

En otro de los estados que compartió la nacida en Medellín se puede ver cómo estaban esperando a Karol G en el imponente estadio. En la fotografía se puede ver un cartel luminoso que dice "welcome to the Garden Karol G. Sold out. September 13".

Esta última frase quedó retratada en las redes sociales de Karol G al compartir una foto del lleno total del estadio. En la captura se puede ver cómo lució el estadio que quedó rendido a los pies de la colombiana. Además en la imagen se lee la frase "éramos un montón".