Fin del misterio, William Levy confesó por qué no se casó con Elizabeth Gutiérrez

A principios de este año el actor William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez decidieron terminar su relación tras casi dos décadas de convivencia. Esta noticia impactó a todos sus fans del continente ya que no podían creer que ambos hayan tomado esta determinación. Recientemente el actor reveló en una entrevista por qué nunca se casó con su expareja.

La versión oficial sobre la ruptura de la pareja tiene que ver con que la rutina desgastó la relación y ambos decidieron terminar con la misma para continuar siendo amigos. Recordemos que ellos tienen dos hijos, sus nombres son Christopher y Kailey. Ellos tienen actualmente 16 y 11 años respectivamente.

William y Elizabeth fueron una de las parejas más queridas de la farándula latina.

Pese a que ambos solicitaron respeto tras el divorcio en las redes sociales, comenzó a circular una versión en las mismas, que habla de infidelidades por parte del protagonista de "Café con aroma de mujer". Una persona cercana a la pareja, aseguró que la separación se debe a una nueva infidelidad de William Levy con la actriz española Alicia Sanz.

William Levy habló con la periodista Mercedes Milá y confesó el motivo de por qué no se casó con su expareja Elizabeth Gutiérrez. "Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será", explicó el galán de telenovelas.

La pareja tuvo durante su relación dos hijos.

Además Levy habló de sus hijos Christopher y Kailey de los cuales se siente muy orgulloso. "Me tengo que sentir muy afortunado. Mi hijo tiene 16, la niña tiene 12 y tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón", dijo popular actor latino.