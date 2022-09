Se acabó la mala racha: Fantastic Four tiene director oficial

Luego de la Comic-Con en San Diego, donde Marvel anunció la llegada oficial de los 4 Fantásticos a la franquicia, comenzaron las especulaciones sobre quiénes serían sus intérpretes y, sobre todo, el director de este film tan esperando por los fanáticos. Transcurrieron muchas idas y vueltas y, también, muchos rumores pero, finalmente, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios confirmó que Matt Shakman es el director de Fantastic Four durante la D23 Expo 2022.

A finales de agosto, medios como Deadline, The Hollywod Reporter y Variety ya habían revelado que el realizador californiano estaba en conversaciones tempranas para tomar la batuta del proyecto. Hoy en día, Matt Shakman no es una persona ajena al MCU. A fin de cuentas —en su rol de director y productor ejecutivo— él viene de liderar WandaVision, el primer show live-action de la franquicia, protagonizado por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

De hecho, WandaVision mereció una calurosa recepción por parte del público y de la crítica, además de recibir 23 nominaciones al Emmy 2021, incluida la candidatura por Mejor dirección en miniserie para Shakman. Entonces, ciertamente, hay bases sólidas para que la Casa de las Ideas pretenda confiar nuevamente en el realizador, ahora en el ámbito cinematográfico.

Matt Shakman es el director elegido para llevar adelante Fantastic Four.

Actualmente, Shakman trabaja en una incursión en el ‘Monsterverse’ de Legendary Pictures, como realizador y productor ejecutivo de una serie sobre Godzilla. Por otra parte, Paramount anunció hace unas semanas que Matt abandonaría la silla de director de Star Trek 4, presuntamente, para asumir su nuevo compromiso con Marvel.

En diciembre de 2020, Marvel Studios anunció que su venidera cinta Fantastic Four tendría a Jon Watts (Spider-Man: Sin camino a casa) como director. No obstante, las circunstancias cambiaron en abril de este año. Watts optó por renunciar al proyecto, alegando que quería tomarse un descanso del género de superhéroes, así que el célebre cuarteto de las historietas llevaba meses en el desamparo. Otros cineastas considerados por Marvel Studios para relevarlo fueron Michael Matthews (Love and Monsters) y Reid Carolin (Red). Los finalistas fueron Shakman y Matthews, según las fuentes.

John Krasinski hizo un cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en el papel de Mr. Fantastic.

Con anterioridad, innumerables fans propusieron que fuera John Krasinski el cineasta a cargo de la película de los Cuatro Fantásticos. El éxito de su saga Un lugar en silencio lo respaldaba. Pero también su cameo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en el papel de Mr. Fantastic, vino a disparar los ánimos de verlo como director y protagonista de la cinta en solitario de la primera familia Marvel. Con Shakman asumiendo finalmente el mando, al menos prevalece una ligera esperanza de que Krasinski devenga el Reed Richards oficial de la franquicia.

En la Comic-Con 2022, Marvel Studios dio a conocer que la película Fantastic Four estrenará el 8 de noviembre de 2024, como parte de la Fase 6 del MCU.