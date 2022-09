Britney Spears confiesa el por qué de su tristeza absoluta: "Ya no tengo..."

Britney Spears está pasando por un complicado momento personal que está relacionado con sus hijos. Recientemente su exmarido y su hijo menor dieron una entrevista para un medio australiano donde dieron declaraciones que cayeron muy mal a la popular cantante estadounidense. Es tanto el dolor que se desahogó en redes sociales.

Durante el fin de semana la intérprete de la canción "Baby one more time" compartió un mensaje en sus cuentas oficiales que alarmó a todos "he muerto". Britney se expresó sobre las palabras de Kevin Federline en la entrevista, en la que confesó que ni Sean Preston, de 17 años, ni Jayden James, de 16, quieren mantener una relación con su madre.

Britney junto a su hijo mayor Preston.

Además a través de mensajes en sus redes Britney Spears agregó: "Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría. Ellos eran mi todo. Espero verlos. Para eso vivo", insiste la artista, "Y luego de repente desaparecieron".

Por otra parte, hace algunas horas en su cuenta de Instagram, realizó una publicación deseandoles un feliz cumpleaños a sus dos hijos. Junto a dos fotos de ellos Britney agregó un mensaje que dice: "Happy birthday Preston and Jayden!!! Love you both so much!!! These photos are from last year!" (Feliz cumpleaños Preston y Jayden!!! Los quiero mucho a los dos !!! Estas fotos son del año pasado!).

Britney junto a sus hijos.

Sean Preston Federline cumplió hoy 17 años mientras que su hermano Jayden Federline cumplió 16 el pasado 12 de septiembre. El dolor que siente la bella rubia por no ver a sus hijos es verdaderamente insoportable.