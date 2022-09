Cuántos hijos tuvo en total José Coronado y quiénes son las madres

José Coronado es un exitoso artista español, ganador de un premio Goya a Mejor actor por "No habrá paz para los malvados". Su carrera cinematográfica es conocida por todos a nivel internacional pero prefiere mantener su vida privada lejos de la mirada pública, principalmente para cuidar la privacidad de sus hijos.

En 1987 comenzó una relación con Paola Dominguín, la hija menor de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín, cuyo amor lo mantuvieron con mucho perfil bajo. Fue al mismo tiempo que ambos daban sus primeros pasos en el ambiente artístico y un año más tarde nació su único hijo en común, Nicolás Coronado, quien hoy tiene 34 años.

"Desde que nació mi primer hijo, me cambió la vida. Vino al empezar yo la profesión. Cuando no lo tenía, necesitaba menos de lo que me auto exigí al verlo en mis brazos", explicó en El País. Pero la relación de José Coronado y Paola Dominguín terminó tres años después del nacimiento de su primogénito, y él se quedó con la custodia.

Pero no es el único hijo que tiene el actor de "Entrevías": en 2001 comenzó una relación con la cantante Mónica Molina, integrante de la famosa familia Molina como el fallecido actor Antonio. De este amor nació Candela Coronado en 2003, pero pocos meses más tarde la pareja terminó en buenos términos.

Durante mucho tiempo se habló de la falta de compromiso del actor de 65 años hacia sus parejas. "No soy de casarme, me gusta más el contrato día a día basado en el amor. Mi vida siempre ha estado rodeada de mujeres, mi madre, mi hija y muchas más mujeres", explicó en relación a por qué no se quiere casar.

José Coronado tiene un excelente vínculo con sus dos hijos y entre ambos se llevan también muy bien. Nicolás Coronado se volvió famoso de pequeño cuando su tío, el artista Miguel Bosé, lo incluyó en la portada de "Los chicos no lloran" (1990), uno de los discos más exitosos del cantante español.

Candela Coronado tiene 19 años.

El joven de 34 años es actor, pero también estudió Bellas Artes, completando sus estudios con la carrera de Comunicación Audiovisual, que cursó en la Universidad Europea de Madrid. Primero se lanzó como modelo, siguiendo la estela de su madre, y poco a poco fue formándose en Studio Corazza, uno de los más importantes a nivel nacional por el que pasaron actores como Javier Bardem.

Candela Coronado, de 19 años, tiene un perfil muy bajo y no es muy activa en las redes sociales. "He dejado de hacer muchas cosas en mi profesión para poder estar con mis hijos como irme a trabajar fuera, he tenido oportunidades y he dicho 'No, tengo un hijo así que me quedo en España', no por otra razón", confesó José Coronado al explicar que sus hijos son su prioridad.

¿Sabías cómo estaba conformada la familia de José Coronado?