Tres celebridades que Lyn May no soporta

Lyn May cobró popularidad en los años 70 y 80 por ser una personalidad destacada de centros nocturnos y más tarde se convirtió en una exitosa vedette. Desde entonces es una gran figura dentro del espectáculo mexicano y ha dado qué hablar a lo largo de las décadas por su carácter fuerte y peleas contra otras colegas.

Su verdadero nombre es Liliana Mendiola Mayanes y nació en Acapulco de Juárez, Guerrero, hace 70 años. Los primeros pasos profesionales que dio fueron como bailarina en el cabaret "El Zorro" y debido a su escultural figura y talento, fue contratada para trabajar en el centro nocturno Tropicana.

Luego de ser vista por un productor, le ofrecieron mudarse a Ciudad de México para integrarse al cuadro de bailarinas del popular programa de televisión "Siempre en Domingo", conducido por Raúl Velasco. Lyn May estudió danzas tribales, hawaiano y tahitiano para destacarse entre las demás bailarinas y así forjar una carrera en el ambiente artístico de su país, tal como lo logró.

Además de su esfuerzo por tener una gran trayectoria, también criticó y se peleó con otras artistas, un carácter que mantiene hasta hoy. En los últimos años, Lyn May apuntó contra muchas cantantes reconocidas al indicar que todas ellas "quieren copiar su trayectoria''.

Una de las víctimas fue Karol G: el pasado mayo, Lyn May viajó a Los Ángeles, California, para presentar su canción de reggaetón "¡Claro que yes!", y en la promoción utilizó una peluca celeste, muy parecida al pelo verdoso que usó la colombiana hasta hace poco. Una persona del lugar las encontró parecidas y le dijo "Te veo muy Karol G".

Cuando escuchó el comentario, la vedette apuntó y destrozó a La Bichota. "No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal. Siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas", expresó "El Gordo y la Flaca".

Lyn May también contra Becky G y Anitta

Si algo caracteriza a Lyn May es que no tiene filtro para decir lo que piensa y no le importa quedar bien con sus colegas, incluso las más jóvenes. La californiana Becky G fue uno de sus objetivos y los fanáticos de la joven de 25 años salieron a defenderla luego de las polémicas declaraciones.

"Yo ya llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí pero pues no les sale muy bien", dijo la vedette contra la intérprete de "Mayores" en el programa "Venga la alegría". Quien también tuvo que escuchar las críticas sus críticas fue la brasileña Anitta al asegurar que le robó uno de sus bailes.

Lyn May con su pelo parecido a Karol G.

Todo comenzó cuando Anitta lanzó el videoclip de su canción "Envolver" y los movimientos se volvieron un desafío viral de TikTok. Lyn May estalló de furia al asegurar que ella inventó el contoneo de caderas y que todas las cantantes de reggaetón de ahora se inspiraron en ella.

"Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada", apuntó contra la brasileña. Lo cierto es que ninguna de las cantantes salió en contestarle y Lyn May tampoco tiene pensado callarse a los 70 años, luego de una trayectoria rodeada por el talento y la polémica.

¿Estás de acuerdo con lo que dijo Lyn May o debería haberse callado?