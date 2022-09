La complicada infancia de José Luis “El Puma” Rodríguez

José Luis “El Puma” Rodríguez es uno de los artistas más importantes de la industria musical, quien durante décadas ha enamorado con su voz y su talento a millones de fans alrededor del mundo. Esto le ha ayudado a amasar una importante fortuna, aunque sus inicios fueron difíciles ya que proviene de una familia números y humilde.

Su padre falleció cuando “El Puma” tenía seis años de edad, y su madre con sus diez hermanos tuvieron que anteponerse a muchos obstáculos en ese entonces. En una reciente entrevista con el periodista de espectáculo Yordi Rosado, el cantante reveló que en varias ocasiones tuvieron que mudarse para evitar pagar el alquiler.

"El Puma" reveló que su madre y sus 10 hermanos se mudaban para no pagar el alquiler.

Ante esta situación, José Luis salió a trabajar con el objetivo de ayudar con la economía familiar. Era muy pequeño cuando salía a la calle e imitaba a la gente que lustraba los zapatos, y es así que, cada vez que podía limpiaba los calzados de las personas que transitaban por allí.

José Luis Rodríguez debió trabajar de niño

El padre de José Luis Rodríguez tenía una línea de autos de alquiler, lo que les permitía vivir en estabilidad económica, pero, al fallecer, su madre heredó todo y lo fue perdiendo por no saber administrarlo. En este sentido, “El Puma” explicó que no fue culpa de su mamá, ya que ella era una mujer de campo y no estaba capacitada para llevar adelante ese tipo de negocio.

Todo lo vivido le sirvió al "Puma" a formar su personalidad.

Es por esto que el cantante junto a sus hermanos salió a trabajar, y a parte de limpiar zapatos, “El Puma” también se las arreglaba con otros empleos que estaban a su alcance. Es así que iba a los mercados a ayudar a las personas y cargaba sus bolsas. "También llevaba las bolsas en los mercados. Me hacía mi carretilla con los patines y hacía una buena carretilla. Los frenos eran una chancleta de goma y repartía como Uber ahora... pude ayudar a mi familia, a mi mamá o sea que es una historia que no tiene nada y de repente lo colocan ahí..." relató José Luis Rodríguez.

Para el cantante este tipo de cosas fueron una bendición, ya que formaron su carácter y le ayudó mucho cuando se convirtió en la figura que es, valorando cada esfuerzo que hizo para conseguir todo lo que tiene hoy día.