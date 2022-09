Britney Spears: “ya no creo en Dios”

Cuando parecía que Britney Spears volvía a retomar su estabilidad emocional, luego de que pudiera deshacerse de la custodia impuesta por su padre, ahora la “Princesa del Pop” se encuentra envuelta en una nueva polémica, y esta vez es con sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden de 15.

Recientemente, los hijos adolescentes de la artista brindaron una declaración a un medio británico donde aseguraron que no les había prestado la misma atención a ellos en comparación a otros aspectos de su vida, lo que podría llevar a una nueva disputa familiar a la intérprete de “Baby one more time”.

Britney Spears se encuentra envuelta en una polémica con sus hijos Sean Preston y Jayden.

¿Qué dijeron los hijos de Britney Spears?

En una entrevista que fue emitida por la cadena ITV, Preston y Jayden contaron cómo era la relación que tenían con su mamá, y no se guardaron nada exponiéndola a Britney con sus declaraciones. Entre otras cosas se refirieron a lo difícil que fue crecer lidiando con los problemas de la cantante y de cómo eso les había afectado emocionalmente. “Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso”, expresó el menor de sus hijos.

Así también, Jayden habló sobre el estado de salud mental de Britney. “Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos tenido. Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, realmente quiero volver a verla”, agregó.

Jayden realizó fuertes declaraciones sobre su mamá.

La respuesta de Britney Spears a las declaraciones de sus hijos

Luego de escuchar las declaraciones de los adolescentes, Britney Spears acusó recibo e hizo pública su respuesta a través de unos audios que compartió en su cuenta de Instagram. En ellos la artista aseguró que su hijo menor está molesto porque cuando cumpla la mayoría de edad no obtendrá más dinero de ella. Asimismo, dijo que sus hijos siempre pensaron que era una mala madre y que solo con regalos estaban contentos.

“Tú (Jayden) y tu hermano siempre me dejaban en esa casa dos horas antes de lo acordado. Preston se dormía y tú tocabas el piano todo el tiempo y si no los llenaba de regalos y tenía comida sorprendente lista y actuaba como una maldita santa, de todas formas nunca era lo suficientemente buena”, expresó en el audio compartido.

“La vez que los vi a los ojos y les dije que quería verlos más, le llamaron a su papá y nunca más los volví a ver. Yo no hice nada malo y sé que no soy perfecta, pero el amor que les he dado y cuánto los adoro y ¿(qué hay de) su forma diplomática de hablar como su papá, (quien dijo) ‘la verán cuando se mejore’?”, enfatizó la cantante sobre la última vez que vio a sus hijos

Para finalizar, esta situación le llevó a Britney a declarar que ya no cree en Dios. “Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, sentenció la artista.