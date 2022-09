Camilo aseguró que no tiene intenciones de quitarse su peculiar bigote

Cada artista tiene un toque físico personal que lo identifica y lo diferencia del resto. Algunos optan por la tintura en el cabello como Karol G., otros son muy fanáticos de los tatuajes y se hacen diseños hasta en la cara, hay quienes prefieren las perforaciones y sus fans admiran de sobremanera los piercings de sus ídolos y los copian, otros prefieren destacarse por la ropa y los diseños exclusivos con los que eligen exhibirse, y hay otros que conservan con mucho cuidado su bigote, como el caso del cantante colombiano Camilo, cuyo bello facial no sólo es peculiar sino muy popular.

Uno de los cantantes mejor posicionados de la música urbana en la época actual, sin duda es Camilo. Gracias a la calidad de sus temas y carisma, el colombiano ha logrado escalar los más altos niveles de popularidad y abarrotó el concierto que, la noche de este miércoles, ofreció en la Arena Ciudad de México. Mucho se ha hablado de su imagen, en específico, de su peculiar bigote y al ser cuestionado acerca del por qué de su estilo, el intérprete de Tutu y Pegao explicó que “un día, molestado, me puse los bigotes arriba. Eran unos mini bracitos, me tome una foto y la subí a redes sociales".

Camilo no tiene intenciones de quitarse su bigote característico.

En entrevista con Pepe Garza para su canal de YouTube, dijo que esta imagen no tuvo la respuesta que esperaba, pero aún así, optó por mantenerlo. “Todo el mundo empezó a odiarlo y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé". El esposo de Evaluna Montaner reconoció que en alguna ocasión se lo quitó y fue durante unas vacaciones. “Me veía al espejo y decía: 'Éste no soy yo'", por lo que volvió a su look actual.

Durante su visita a México, para promocionar su nuevo álbum De adentro pa' fuera, Camilo Echeverry comentó que no considera que su bigote haya sido algo clave para el éxito de su carrera. “Yo no soy tan supersticioso, la verdad, si mi carrera dependiera de que tengo bigote o no, creo que sería una carrera bastante frágil”, apuntó.

Un día Camilo se rasuró la cara y no le gustó lo que vio en el espejo.

Sin embargo, prefiere no tentar a la suerte y dejar su bigote tal y como está: “Desde que me está yendo bien, no me lo he cortado, entonces, ¿Sabes qué? No probemos”, expresó. Incluso, reveló que en caso de quitárselo tendría problemas con su esposa Evaluna porque ella es quien más admira su estilo de esta forma. “Si me lo quito, sería un asalto para ella y para mí, porque a ella le gusta mi bigote”.