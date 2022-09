Se descubrió que Laverne Cox es el clon de Beyoncé en el US Open

No es la primera vez que se da esta serie de parecidos. Incluso a nosotros mismos nos suelen comparar con alguna personalidad famosa pero, en esta ocasión, se dio una situación muy divertida en la que los presentes realmente creyeron que la actriz Laverne Cox era la artista pop, Beyoncé.

Una leyenda urbana asegura que todos tenemos un doppelgänger, es decir, alguien idéntico a nosotros, en alguna parte del mundo, y da la casualidad que el de algunas estrellas del cine y de la música también es famoso. Ahí están los casos de Mila Kunis y Sarah Hyland, Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, o Katy Perry y Zooey Deschanel.

El último parecido entre los famosos que se descubrió en redes sociales es el de Laverne Cox con Beyoncé. Este lunes la actriz de la serie Orange Is the New Black acudió a animar a Serena Williams en el Us Open y muchos pensaron que era la famosa cantante quien se encontraba en las gradas porque ambas lucen un peinado y un color de pelo muy similares.

El tapabocas que Laverne llevaba puesto mientras contemplaba el partido también contribuyó a que se produjera esa confusión porque ocultaba parcialmente su rostro. En cualquier caso, ella está encantada con la comparativa porque Queen B es uno de sus ídolos y de sus referentes de estilo.

La actriz Laverne Cox fue confundida en el US Open con Beyoncé.

"No puede ser que esta noche me hayan confundido por @Beyonce en el #USOpen y que me haya vuelto viral en Twitter mientras internet se muere de la risa con esta confusión de identidades", escribió Laverne, quien recopiló algunos de los mejores memes que se ha topado en la esfera virtual sobre su paso por el torneo. "Estos tuits son diabólicamente divertidos".

La confusión comenzó cuando un usuario de Twitter compartió el video y escribió: “Beyonce en el #USOpen”. Otro fan aclaró: “El hecho de que sea Laverne Cox me tiene gritando”. Otro señaló: “Bebé, esta es Laverne Cox”. Cox, quien combinó una blusa negra transparente y guantes a juego con pantalones de cuero color canela en el evento deportivo, comenzó a responder a los tuits individuales sobre la confusión.

Laverne Cos en el US Open con barbijo.

Cuando un usuario de las redes sociales preguntó si Beyoncé estaba “en el US Open o no”, Cox escribió: “Chica. Fui yo. Jajaja." La actriz también estuvo de acuerdo con un tuit que calificó el momento como un "punto culminante de su carrera", y escribió: "¡Absolutamente!". La intérprete y bailarina tuvo la oportunidad de trabajar con Beyoncé como una de las modelos de su colección deportiva Ivy Park en 2017. Cuando le ofrecieron el trabajo, no podía creer que fuera cierto porque se trataba de uno de sus grandes sueños y fue además la primera campaña publicitaria para la que confiaron en ella.