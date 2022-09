La grave denuncia que tiene involucrada a Natalie Portman

Natalie Portman estaba lista para volver a la acción tras su regreso al Universo de Marvel y el estreno de Thor: love and thunder. La actriz estaba a punto de comenzar el rodaje de Lady in the Lake, la nueva serie de Hulu que iba a protagonizar.

La premiada actriz, que se convirtió en una de las favoritas de Hollywood, ya se encontraba en la localidad de Baltimore donde se estaba llevando a cabo el rodaje cuando tuvo que ser suspendido de un día para el otro.

Natalie Portman.

Según informó un medio local, un grupo de residentes del mencionado sitio enfrentaron de manera violeta a la producción de la serie que estaba rodando Natalie Portman y los amenazaron con no permitirles seguir grabando ahí a menos que le pagaran la suma de 50 mil dólares.

Aparentemente, la gente del equipo de Lady in the Lake se negó rotundamente y los lugareños le aseguraron que volverían esa misma noche y les dispararía si no le pagaban la suma requerida.

En cuestión de horas la denuncia formal estaba asentada y un vocero del equipo de trabajo de Natalie Portman seguro: “Desde la producción se decidió poner en pausa las actividades por precaución y reprogramar el rodaje después de encontrar otra locación”.

La productora Endeavour Content, encargada de la serie, habló con The Hollywood Reporter y contó más detalles al respecto: “El viernes por la tarde, en el set de Baltimore de nuestra producción Lady in the Lake, antes de la llegada del elenco y el equipo, un conductor de nuestro equipo de producción fue confrontado por dos hombres, uno de los cuales blandió un arma dirigida a nuestro conductor; luego, ambos huyeron del lugar”.

Así desarmaban el set de filmación en Baltimore.

“Estamos trabajando con el Departamento de Policía de Baltimore mientras la investigación está en curso. La seguridad de nuestro equipo, el elenco y todos los que trabajan en nuestras producciones es nuestra máxima prioridad, y estamos agradecidos de que nadie haya resultado herido”, sumaron para terminar su declaración.

Lady in the Lake, la serie que aleja a Natalie Portman de la gran pantalla, está basada en el best-seller de Laura Lippman. La historia se desarrolla en la mencionada localidad de Baltimore en los años 60, cuando sucede un asesinato que queda sin resolver y lleva al personaje de la actriz a reinventarse de ama de casa aa reportera de investigación.