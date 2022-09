El deslumbrante vestido blanco y transparente de Dua Lipa que acaparó todas las miradas

Dua Lipa es una de las artistas del momento que se caracteriza por romper con normas establecidas y todo tipo de mandatos. Por eso, para la boda del diseñador Simon Porte Jacquemus y Marco Maestri celebrada el fin de semana pasado en Francia decidió vestirse en contra de la tradición y lucir un vestido blanco y transparente del que todavía se sigue hablando.

La artista pop de 27 años hizo honor a una de las piezas de la nueva colección de su gran amigo, y en el correr de pocas horas su look se hizo viral. Siempre atenta a las tendencias y los toques glam, sorprende con sus outfits en cada ocasión, y en este especial evento volvió a deslumbrar con un vestido con transparencias.

A pedido de los novios, la cantante rompió con la tradición de no vestir de blanco en una boda, y acaparó muchas miradas con el atuendo hecho a su medida, perteneciente a la edición Le Papier de otoño invierno 2022-2023. A través de su cuenta de Instagram se la vio disfrutando a pleno, y así lo expresó en una publicación que compartió con sus 86,1 millones de seguidores: “Simon + Marco, verano de amor. Celebrando a estas dos personas especiales de mi vida. El día más hermoso, la ceremonia y obviamente la fiesta más divertida (ellos solo saben cómo hacerlo). Muy agradecida de experimentar estos momentos de pura felicidad con ustedes”, les escribió, invadida por la emoción de cada uno de los momentos de la velada que comenzó al atardecer y siguió hasta la noche a puro baile.

El vestido de escote recto juega con distintos géneros hecho con la misma tela: tiras que recorren cuello y espalda, bordados florales y mangas drapeadas. Otros detalles que no pasaron desapercibidos fueron el tajo lateral, las costuras remarcan el corte sirena y le aportan movimiento, además de la incorporación de un culote blanco para contrastar con la red que recubrió toda su figura.

En cuanto a los accesorios, apostó por la la clásica combinación de los opuestos: una cartera negra, sandalias nude, algunos anillos plateados, y aros blancos de gran tamaño. El cabello suelto, y un make up natural completaron la fórmula del éxito. Varias modelos invitadas lucieron otras piezas de la última colección de Jacquemus, pero Lipa es una de las musas predilectas, habiendo elegido sus diseños en muchas ocasiones.

Dua Lipa asistió a la boda del diseñador Simon Porte Jacquemus con un vestido del homenajeado.

En junio pasado la artista se presentó en los escenarios de Primavera Sound 2022 en su segunda semana de actividad a la que asistieron más de 80 mil personas de casi 100 países del mundo. Como suelen hacer las popstars, el guion de su show fue segmentado: en su caso, se valió de una estética de comic para separar los bloques. En el comienzo, planteó su concepto “future nostalgia”, basado en interpretar canciones propias que recuerdan a otras de diferentes épocas, que fue linkeando hacia distintos momentos de la historia del pop. Desde Physical hasta Be The One, pasando por Love Again y Break My Heart.

Dua Lipa con un vestido blanco y transparente.

Al listado se sumaron Cold Heart, ese mash-up entre Sacrifice y Rocketman que grabó junto a Elton John y que se convirtió en el hit del verano pasado, y rodeada de sus bailarines, flameó la icónica bandera multicolor LGBT y se llevó una gran ovación. Cabe recordar que en septiembre la artista se reencontrará con sus fanáticos en la Argentina, a cinco años de su primera visita en 2017, y crece la expectativa por su visita.

En el terreno sentimental, se la vio bailando muy cerca del actor Arón Piper, y el video tomó por sorpresa a sus fans. También se dio a conocer que el actor español habría acudido al concierto de la cantante de Physical en Madrid. Ninguno de los dos brindó más pistas en las redes sociales, y lo último que había confirmado Lipa a fines de 2021 había sido el fin de su relación con el modelo Anwrar Hadid.