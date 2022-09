Andrés García confesó que "intercambiaban" novias con Luis Miguel

Desde hace unos meses, el ex galán mexicano Andrés García está atravesando por momentos difíciles, ya que cuenta con un delicado estado de salud debido a la cirrosis que padece y otras enfermedades que también lo tienen a mal traer. Cabe recordar, que en este último tiempo transcurrido, García sufrió una aparatosa caída, luego de la cual aseguró que está atravesando por sus días finales de vida. Así también, problemas familiares con sus hijos, y sobre todo con su hija Andrea, son noticias constantes. Hace unos días, el actor de 81 años, había dejado de dar entrevistas por problemas en la garganta, pero de a poco vuelve a meterse al ámbito mediático y ahora, a través de su canal de YouTube hizo fuertes declaraciones recordando algunas experiencias amorosas que compartió con Luis Miguel.

Utilizando la dinámica de preguntas y respuestas, García interactuó con sus fans desde su canal respondiendo a sus inquietudes, y revelando cosas que nadie se las imaginaba.

"¿Alguna vez le 'bajó' una novia a Luis Miguel?", fue el cuestionamiento que le hizo una seguidora. Andrés García aseguró que en ningún momento traicionó al intérprete de "La incondicional", ni le "bajó" una novia, sino todo lo contrario, "intercambiábamos". "Yo no diría que bajarle, ni él a mí, si no que intercambiábamos", respondió el famoso ex galán.

En un momento, Andrés García y Luis Miguel fueron los galanes más codiciados de México, incluso el actor confesó haber estado en intimidad con más de 800 mujeres.

Andrés García y Luis Miguel ahora no tienen contacto

Andrés García fue testigo del crecimiento de la carrera del intérprete de "Hasta que me olvides", pues fue un gran amigo de Luisito Rey y de toda la familia, incluso, el actor apoyó a Luis Miguel cuando desapareció su mamá, Marcela Basteri.

Pese a esta estrecha relación y a sus problemas de salud, Luis Miguel no se ha acercado a Andrés para interiorizarse de su estado actual. Sin embargo, el famoso asegura que no le guarda ningún resentimiento al cantante, pues entiende la agenda tan ocupada que tiene.

Andrés García prepara su segunda autobiografía

Sin lugar a dudas estas anécdotas con el "Sol de México", tendrán un capítulo aparte en la segunda biografía que está preparando el actor de la mano de la mano del periodista Víctor Hugo Sánchez. Recordemos que García ya había escrito una biografía cuando tenía 50 años, que se llama "El consentido de Dios". Ahora, el actor asegura que tiene mucho que contar de lo ocurrido en su vida durante estas últimas tres décadas, y es por ello que próximamente tendremos más historias del que fuera uno de los galanes más solicitados del mundo del cine y televisión mexicanos.

Por su parte, Victor Hugo dijo que quedaron en hablar personalmente para las entrevistas, ya que García no cuenta con WhatsApp. "De momento quedamos ahí, cerramos el acuerdo y me pidió que habláramos directamente porque no tiene WhatsApp, para ponernos de acuerdo si en Acapulco o en Ciudad de México comenzaríamos a hacer el libro", comentó el periodista.