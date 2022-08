Este es el proyecto por el que Ellen Pompeo deja Grey’s Anatomy

Sin lugar a dudas, Grey’s Anatomy es la madre de todas las series. La producción creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo se estrenó el 27 de marzo de 2005 y hasta el día de hoy lleva 18 temporadas al aire. Por ella pasaron grandes figuras y su elenco fue variado año tras año, con algunas incorporaciones y partidas, pero el papel de Meredith Grey es el eje que mantiene la magia de la historia de cirujanos.

Sin embargo, recientemente se conoció la impactante noticia que asegura que la actriz podría dejar la serie para encarar un nuevo proyecto, el cual la habría tentado demasiado y no podría ignorar. No sería la primera vez que un personaje principal abandonara una historia para no quedar encasillado por siempre en el personaje.

Ellen Pompeo en Grey's Anatomy

Pero lo cierto es que sin Ellen Pompeo no se sabe que pasará con Grey’s Anatomy. La actriz ha cosechado fortuna gracias a la historia de la ABC, de la cual también es productora. Según Forbes, es una de las diez actrices mejor paga de los Estados Unidos en los últimos años, compartiendo el podio con figuras como Sofía Vergara, Angelina Jolie, Gal Gadot y otras tantas reconocidas estrellas.

Ahora, se conoció que la intérprete de Meredith se sumaría a un nuevo proyecto de Hulu que estará basado en la película La huérfana. Según publicó el sitio especializado Deadline, la estrella continuará siendo parte de la nueva temporada de Grey’s Anatomy pero solo apareciendo en ocho capítulos de 22. Pero para alegría de los fans, continuará siendo la narradora del resto de los episodios, para no perder del todo la magia de la serie.

Con respecto a su nuevo proyecto, será una producción basada en la película de terror e inspirada en la historia de real de Natalia Grace, una mujer nacida en Ucrania y adoptada en Estados Unidos por padres que creían que era una niña, cuando era una adulta con problemas de salud mental que pretendía ser una nena.

La sinopsis oficial de la miniserie Orphan que tentó a Ellen Pompeo y que la aleja de Grey’s Anatomy asegura: “Inspirada en la historia real de una familia que adopta a una niña pequeña con enanismo. A medida que comienzan a criarla junto a sus tres hijos biológicos, lentamente comienzan a creer que es posible que no sea quien dice ser”.