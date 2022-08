¿Qué fue de la vida de Mara Wilson, la protagonista de Matilda que ha marcado tantas infancias?

Hay niños muy representativos en la industria cinematográfica que no importa cuántos años pasen, quedan sus rostros y sus personajes en la memoria colectiva por haber interpretado grandes papales. Uno de estos rostros inolvidables es el de Mara Wilson. Cuando era una pequeña actriz logró cautivar al público con su gran ternura y carisma. Sin embargo, pocos conocen que semanas antes del estreno de Matilda, la estrella infantil enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su mamá, Suzie Wilson, falleció de cáncer.

Después de esta cinta, Mara Wilson participó en El hada novata y La granja de los globos. Al convertirse en una adolescente, la actriz se alejó de las cámaras y del medio del espectáculo. Sin embargo, se centró en algo que le apasiona: la escritura. En su biografía Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, la estrella explicó que su paso a la adolescencia fue muy difícil, ya que se sintió presionada con seguir los parámetros de belleza de Hollywood.

Mara Wilson en Matilda.

Mara Wilson escribió: "La gente me ha dicho: 'La forma en que te juzgas a ti mismo, en apariencia, es un nivel realmente extraño'. Bueno, es porque crecí en Hollywood. Tuve buenas experiencias allí, pero siempre supe que había chicas mucho más bonitas que yo, y sabía que siempre estaba compitiendo con ellas. Eso me ha seguido toda mi vida".

Además, destacó que en algún momento pensó en recurrir a la cirugía para cambiar su cara: "Aunque parte de mí sabía que no volvería a la actuación cinematográfica, a veces deseaba tener un accidente en el que me lastimara la nariz y la mandíbula para poder reconstruirme sin culpa. Las cosas han mejorado mucho desde que me fui de Hollywood, un gran peso fuera".

Mara Wilson.

¿Quién es Mara Wilson?

La actriz nació el 24 de julio del año 1986 en Estados Unidos. Su pasión por la actuación comenzó cuando vio a su hermano mayor, Danny, actuando en comerciales y ella le pidió a sus papás estudiar actuación. Aunque Mara Wilson es reconocida por su papel en la película Matilda, la actriz también participó en otras películas. A los seis años de edad llegó a la pantalla grande en el filme Papá por siempre junto a Robin Williams. Después participó en otra película navideña muy exitosa: Milagro en la calle 34. Al año siguiente, la estrella tuvo un papel recurrente como Petrova en la exitosa serie Melrose Place y como Barbara Barton en la película para televisión A Time to Heal.

A lo largo de su trayectoria Mara Wilson se ha desarrollado como doble de cine, televisión y también ha participado en el teatro. Además de que ha mostrado sus habilidades en la escritura y la dramaturgia. En el 2000 Wilson tuvo una breve aparición en la película 'homas y el ferrocarril mágico, su último papel importante en la pantalla grande.

Mara Wilson.

Mara Wilson se graduó de la Idyllwild Arts Academy en 2005 y años más tarde decidió estudiar en la Universidad de Nueva York, donde se especializó en artes mediáticas y de la interpretación. Tras su retiro, la estrella regresó al medio del espectáculo, pero ya no en el cine o en la televisión. La famosa participó como actriz de doblaje en series como BoJack Horseman y Big Hero 6.

En los últimos años también ha colaborado en diferentes podcasts como Welcome to Night Vale, no sin mencionar que escribe artículos para distintos medios, incluido The New York Times. En 2021 Mara Wilson publicó en Instagram que había sido diagnosticada con POTS (Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural).

Explicó en la red: "Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no piensas mucho, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal". Mara aseguró que, afortunadamente, hay tratamiento y en su caso la enfermedad no es tan grave.

Si bien Mara Wilson se ha alejado de las cámaras, a sus 35 años de edad aún tiene muchos seguidores, quienes la recuerdan por haber marcado su infancia.