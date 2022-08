Lucero confesó que odiaba una canción que Mijares cantaba

Lucero y Manuel Mijares, son fueron una de las parejas más emblemáticas del mundo del espectáculo en los años 90’. Se casaron en 1997, pero a través de un comunicado, en 2011 anunciaron su divorcio. Sin embargo, terminaron en buenos términos cuidando enfocándose en el bienestar de sus hijos José Manuel y Lucerito.

La madurez con la que afrontaron la separación y la forma de manejar la familia en estos momentos tan difíciles, sin duda ha sido ejemplo para muchos, demostrando el sentimiento de verdadera amistad que existe entre ellos.

A pesar de estar divorciados desde 2011 siguen trabajando juntos.

Desde que estuvieron casados, las estrellas han trabajado juntos. En plena pandemia por Covid-19 ofrecieron conciertos en línea, y ahora, recorren diferentes escenarios con una gira llamada “Hasta que se nos hizo”, con muy buena respuesta de los fanáticos.

Lucero confiesa que odiaba una canción que interpretaba con Mijares

Lucero ha confesado que existe una canción que tiene junto a su exesposo que le causaba conflicto. La también actriz aseguró que llegó a "odiar" ese tema, esto surgió después de que sus fanáticos creyeran que la canción había generado el divorcio.

“La dinámica en el show, específicamente en el concierto ‘Hasta que se nos hizo’ es muy divertida, porque jugamos mucho. Entonces hacemos bromas cuando él, de repente, canta esas canciones que a mí no me gustan, como la de ‘Si me tenías’”, indicó Lucero en una entrevista para el programa mexicano “Sale el Sol”. También aseguró que gracias a la canción y a su letra escrita por Gian Marco, se le dio mayor promoción al sencillo.

Lucero odiaba cantar "Si me tenías".

"La gente se pone feliz, porque unos dicen que sí les gusta, otros dicen que no les gusta; otros dicen que sí la cante, otros que no. Así que acabamos, a veces, cantándola juntos y a veces ya llego y le digo, ‘¡Córtale, mi chavo!’”, agregó.

¿Por qué se separaron Lucero y Mijares?

No se sabían muchos detalles de la separación entre Lucero y Mijares, y esto había generado todo tipo de especulaciones en torno a su divorcio, sin embargo, con el transcurrir de los años poco a poco se sabido datos que explican los motivos de la ruptura. También han aclarado que decidieron no hablar de forma abierta del tema con el objetivo de proteger a sus hijos.

De acuerdo a las declaraciones de Mijares, la separación se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo, y por ello ya casi no se veían, por lo que poco a poco la llama del amor se fue apagando, y cuando ésta finalmente se extinguió, decidieron separarse y quedar como buenos amigos.

La separación fue de mutuo acuerdo y desde ese entonces no han tenido ningún problema ya que supieron cómo encontrar la manera de seguir cercanos para mantener el vínculo familiar que los unirá por siempre