The Handmaid’s Tale: cuándo es el estreno de la quinta y última temporada

Desde la vestimenta tan particular que tiempo después se convirtió en símbolo de protesta, el escenario emplazado en Gilead, los ‘villanos’, los ‘héroes’, la guerra de intereses, la obligación del matrimonio heterosexual, el destierro, la obligación de algunas mujeres a parir bebés pero no ser sus madres, toda una temática pensada en un contexto distópico que impactó con la llegada de The Handmaid’s Tale en 2017 a la pantalla y que por su éxito la historia continuó para ponerle fin en una quinta y última temporada que está pronta a estrenarse.

The Handmaid's Tale fue una de las series que más impactó a la audiencia cuando se estrenó en 2017 y le dio a la cadena Hulu TV un gran prestigio en sus comienzos al obtener múltiples Premios Emmy. En la actualidad llevan cuatro temporadas estrenadas y se preparan para el lanzamiento de la quinta entrega en el servicio de streaming Paramount+ para el público de México.

La temporada 4 del programa basado en la novela homónima de Margaret Atwood culminó en junio de 2021, cerrando una nueva parte de esta historia distópica en Gilead. Si bien parte de los espectadores dudó acerca de su continuación, la realidad es que la entrega 5 fue anunciada a finales de 2020, en claro optimismo por el fenómeno que tuvo una baja de calidad, pero se mantiene firme en las consideraciones de sus fans.

Se viene la quinta y última temporada de The Handmaid's Tale.

Respecto al futuro de la producción, el jefe de Hulu, Jordan Helman, explicó: “Su éxito sigue siendo primordial para nosotros. Dicho esto, lo que también es más importante es que cerremos esa serie de manera creativa por lo que estamos en comunicación constante sobre cuál es la mejor manera de terminarla”. Finalmente, comunicaron que la temporada 5 será la última del show protagonizado por Elisabeth Moss.

Según lo adelantado, veremos a June enfrentándose las consecuencias por asesinar al Comandante Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y propósito. Su viuda, Serena, intenta elevar su perfil en Toronto a medida que la influencia de Gilead llega a Canadá. El comandante Lawrence trabaja con la tía Lydia mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder. June, Luke y Moira luchan contra Gilead desde la distancia mientras continúan su misión de salvar y reunirse con Hannah.