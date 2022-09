¿Qué pasó con Cecilia Galliano y Sebastián Rulli?

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli fueron una de las parejas más consolidadas de la industria por una década, pero todo terminó en malos términos cuando atravesaron por un doloroso divorcio. Hoy su vínculo es casi inexistente y solo tienen comunicación por su hijo Santiago, quien es la prioridad de ambos.

Se enamoraron a primera vista y apostaron por su amor en 2007, cuando comenzaron una sólida relación, y al año siguiente decidieron pasar por el altar en una ceremonia muy íntima. Sus problemas de infertilidad les trajo muchos problemas ya que deseaban ser padres e incluso perdieron un bebé, lo cual les generó una gran tristeza.

“Yo quería tener una familia y Ceci también, todo parecía perfecto y queriendo tener a un hijo, luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado, se hizo un tratamiento no pegó […] Se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil, sobre todo para ella", dijo en su momento Sebastian Rulli.

Y agregó: "Yo le dije ‘ya no’, esto de tener que ver la hora, el día, sinceramente lastima mucho la relación y bueno, dijimos 'ya basta'". Pero en 2010, poco tiempo antes de bajar los brazos definitivamente, se enteraron que estaban esperando un hijo a quien llamaron Santiago y en este sentido el actor aseguró que las cosas "llegan cuando menos lo esperas".

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli: un divorcio en malos términos

El 13 de abril del 2011 anunciaron su divorcio tras cuatro años de relación porque los tratamientos de fertilidad desgastaron la pareja. "Se buscaba un bebé, se perdió, fue algo para mí muy doloroso porque fue muy fuerte como pasó y después tuve que hacer tratamiento para que viniera Santi", reveló Cecilia Galliano.

Y agregó: "Muchas inyecciones y muchas cosas que me hicieron en el cuerpo, entonces sí fue un momento (difícil) hasta que dije 'basta'". Un rumor que corrió apenas se conoció el divorcio fue que Sebastian Rulli le habría sido infiel, pero Cecilia Galliano nunca lo confirmó y prefirió evadir todas las preguntas.

Cecilia Galliano y su hijo Santiago.

La mala relación comenzó durante el proceso de divorcio cuando el actor vendió una camioneta que le había regalado Galliano. Esta discusión generó una gran mancha en su historia de amor y desde entonces solo se comunican por cuestiones de Santiago, pero no tienen otro tipo de vínculo.

"Vinieron las demandas que creo no venían al caso y no me las merecía, pero está bien, las tomo como tal y creo que eso ensució algo que podría haber sido bonito como relación como padres", expresó la actriz al mostrarse en desacuerdo por cómo se manejó su ex, y finalizó: "Yo te diría que no somos ex, somos padres. Hay una criatura en medio, nos vamos a tener que ver toda la vida"

¿Te imaginabas una relación tan tensa entre Cecilia Galliano y Sebastián Rulli?