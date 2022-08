¡Por fin se estrenó el esperado trailer de Weird, la película de Al Yankovic interpretada por Daniel Radcliffe!

Fuimos testigos de que Daniel Radcliffe superó todas las expectativas al interpretar al niño mago más famoso del mundo entero, Harry Potter. Por lo tanto, no hay papel que le quede grande y, en esta oportunidad, se puso en la piel del músico californiano Weird Al Yankovic para relatar su vida y trayectoria en una comedia biográfica que mantendrá al espectador en un viaje emocional muy bien musicalizado.

Bajo la dirección de Eric Appel (Brooklyn Nine-Nine), la cinta Weird: The Al Yankovic Story consiste en una comedia biográfica sobre el cantante californiano Weird Al Yankovic, activo desde los años setenta y reconocido por parodiar afamadas canciones de la cultura pop. De hecho, resulta ser el artista de grabación de comedia más exitoso de todos los tiempos, habiendo vendido más de 12 millones de álbumes. Y como bien recalca el teaser, ha sido acreedor de cinco premios Grammy y de seis discos de platino en sus casi cincuenta años de trayectoria.

Sin embargo, la cinta no devendrá un mero resumen de triunfos y galardones. Desde hace meses se garantiza que Weird: The Al Yankovic Story no omitirá ningún aspecto de la vida del cantante. Sí hablará de “su meteórico ascenso a la fama», pero también de «sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su estilo de vida depravado”, según The Hollywood Reporter. “La película lleva al público en un viaje verdaderamente increíble a través de la vida y la carrera de Yankovic, desde el niño prodigio superdotado hasta la mayor leyenda musical de todos los tiempos”, complementa el medio.

Daniel Radcliffe interpreta a Weird Al Yankovic.

Alfred Matthew Yankovic —nombre verdadero del artista— coescribió el guion junto al director Eric Appel. La filmación dio inicio el 10 febrero de 2022, en Los Ángeles, California, y culminó un mes después. Mientras Daniel Radcliffe encarna al personaje principal, el elenco lo complementan Evan Rachel Wood, en el rol de Madonna, y Rainn Wilson, en el rol de Dr. Demento, entre otros. “Estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película”, declaró Al Yankovic meses atrás. “No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán”.