Quién es Daniel Muñoz, el bailarín de Rosalía que brilla en el escenario

“Baby, no me llame’ que yo estoy ocupá’ olvidando tus male’. Ya decidí que esta noche se sale con toa’ mis motomami’, con toda mis yale’”, seguramente no leíste estas estrofas sino que las cantaste. Se trata del tema del que se desprende el nombre del tour que está haciendo Rosalía junto a Daniel Muñoz y sus otros ocho motopapis.

Durante esta gira 2022 Rosalía está siendo acompañada por nueve bailarines -Sam Vázquez, Daniel Muñoz, Jaxon Willard, Antonio Spinelli, Stanley Glover, Óscar Ramos, Mykee Move, Eddy Soares y Chandler Davids- que se han robado las miradas del público y se están estableciendo como figuras en las redes sociales.

Cada uno de estos motopapis, nombre con el que los bautizaron en redes, ha ganado sus propios adeptos, pero hay uno en particular por el que todos se preguntan, se trata del mexicano Daniel Muñoz, quien realmente sabe cómo moverse arriba de un escenario.

Conoce quién es Daniel Muñoz

Daniel Muñoz es un bailarín y coreógrafo mexicano nacido en la ciudad de Guadalajara. Siempre supo que quería dedicarse a bailar, pero fue recién cuando tuvo la edad suficiente que decidió mudarse a la Ciudad de México para ir detrás de su sueño.

Es un apasionado del género urbano, aunque realmente gracias al talento que tiene puede bailar cualquier canción. En las últimas semanas, su número de seguidores en redes sociales gracias ha aumentado significativamente debido a que ha brillado en cada una de las presentaciones de Rosalía.

Tiene una gran carrera y ha acompañado a artistas de talla internacional como Bad Bunny, J Balvin, Karol G, El Alemán y Mario Bautista, solo por mencionar a algunos. Además de los festivales y otro tipo de presentaciones de las que puede presumir en su currículum.

Daniel Muñoz acompañando a Rosalía en el escenario.

Es un joven muy talentoso que está pisando fuerte y del que todos están hablando, por lo que seguramente en los próximos años continuaremos escuchando más de él, tanto arriba como abajo del escenario.

¿Conocías a Daniel Muñoz antes de Rosalía?