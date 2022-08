Puro talento, la hija de Chayanne enamora a todos con su hermosa voz

Isadora Figueroa es la hija del cantante Chayanne y de la exmodelo Marilisa Maronesse. Con tan solo 21 años la joven latina ha demostrado que ha heredado los talentos de padres, tanto en la música como así también en el modelaje. Es por eso que cada vez que realiza una publicación en redes sociales sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Hace algunas horas, en su cuenta de Instagram, la hija de Chayanne realizó una publicación donde demostró el excelente talento que tiene. No solo con una cautivadora voz sino también en la composición de canciones.

En uno de los videos, Isadora Figueroa afirma que está un poco triste por el día lluvioso que hay en Miami. Esto le sirve de inspiración para desarrollar todo su talento y componer grandes canciones de amor. De los dos hijos que tiene Chayanne, Isadora, es la única que sigue el legado de su padre en la música.

En el segundo clip, Isadora Figueroa deja todos maravillados con su voz mientras canta una dulce canción. Este video se viralizó en minutos por toda la red. Junto a los videos, la bella joven escribió una descripción que dice lo siguiente: "Rainy Days = Sad Songs + a lot of less sad bloopers * “A Little Bit Yours” by @jpsaxe (if you see this…ily??) * …Disclaimer: Just noticed I completely messed up the most important lyric of the song…but I recorded this yesterday and now my clothes are in the wash and I was actually proud of this outfit so there’s that…please enjoy me messing up and getting distracted until I finally got through the entire song…HAPPY MONDAY".

Hace unos días en su cuenta de Instagram, la hija de Chayanne anunció que debutó oficialmente en la música: "Les tengo una noticia increíble que llevo todo el fin de semana tratando de anunciar pero no he tenido el tiempo y es que la canción que compuse con Jorge Luis Chacin y Fiorella Siso finalmente salió el viernes. Fiorella la canta y su voz te lo juro, te hipnotiza".