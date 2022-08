Las emotivas palabras que le dedicó Carlos Rivera a su fallecido padre

El sábado pasado se anunció el fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de Carlos Rivera. Una noticia muy triste que sorprendió al cantante en el medio de su gira por Europa.

Durante las primeras horas el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro” no salió a decir nada, algo que tenía muy preocupados a todos sus seguidores. Pero finalmente, en las últimas horas del día de ayer, se tomó un rato para expresar su dolor y agradecer por todo el apoyo que está recibiendo.

Carlos Rivera utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una emotiva foto en blanco y negro en la que se lo puede ver junto a su padre y compartir un emotivo mensaje, a través del cual cuenta un poco cómo se siente y deja ver que se encuentra quebrado y muy dolido.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció”, comenzó escribiendo Carlos Rivera.

El cantante se consuela pensando que en el lugar que se encuentre su papá pudo volver a ser esa persona valiente que no le tiene miedo a nada e imaginando que sus abuelitos y toda la gente que y está ahí lo recibieron con una gran fiesta.

La parte más fuerte de todo su mensaje, en la que queda en evidencia todo su dolor, es en la que expresa que él estará con el corazón roto en mil pedazos y extrañándolo hasta el día que se vuelvan a encontrar. Ese día en el que su papá le vuelva a decir “mi niño”.

Carlos Rivera junto a su padre.

Antes de terminar quiso dedicar unas líneas a todas las personas que han estado apoyándolo de alguna manera, ya sea con sus oraciones o mensajes llenos de amor. Esas demostraciones han sido para Carlos Rivera un poco de luz y respiro dentro de tanto dolor.

