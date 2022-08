¡Confirmado! Robbie Williams también tendrá su serie documental producida por Netflix

En los últimos años se volvió una tendencia la realización de series documentales, biografías, también denominadas ‘biopic’, de las grandes estrellas de la música. Hemos disfrutado Bohemian Rhapsody que narra la vida de Freddie Mercury, Rocket Man la de Elton John; precisamente ahora están en plena producción la de Madonna y la de Amy Winehouse. Sin embargo, la que se acaba de confirmar por estos días es la Robbie Williams y será producida por la plataforma más grande de streaming, Netflix.

El gigante del streaming encontró un tema importante en los documentales sobre estrellas de la música como Demi Lovato o Taylor Swift, que a menudo analizan sus peores momentos para mostrar el 'lado oscuro' de la fama antes de cerrar contando cómo renacieron de sus cenizas. Robbie Williams será el siguiente en protagonizar una producción de este tipo en Netflix para analizar "sin tapujos" su carrera y, si de verdad quiere ser totalmente sincero, resulta imposible ignorar sus adicciones y su problemática relación con la fama. Y no planea hacerlo.

Robbie Williams tendrá su propia serie documental producida por Netflix.

Los primeros detalles que se dieron a conocer del proyecto promete que abordará tanto sus altos como sus bajos, sus rupturas profesionales y personales, y sus reencuentros. No hace falta leer entre líneas para darse cuenta de que es una forma elegante de hacer referencia a sus mediáticas relaciones sentimentales con mujeres tan famosas como Geri Horner, su actual matrimonio con Ayda Field, que él mismo ha reconocido que era la única persona capaz de convertirlo en un padre de familia con cuatro hijos, o su decisión de reunirse con sus compañeros de Take That en varias ocasiones desde que abandonó la banda en 1995 para continuar con su carrera solista.

Robbie Williams.

Cualquiera que haya seguido al cantante desde que saltó a la fama a principios de los 90 sabe que su trayectoria está repleta de escándalos y más de un regreso a la escena musical. Un par de horas no resultarían suficiente para documentar todo lo que ha vivido, así que ha apostado por grabar toda una serie producida por Asif Kapadia, que ganó un Oscar por su trabajo en el documental sobre Amy Winehouse.