Bad Bunny besa en la boca a una fan en plena fiesta

Bad Bunny es uno de los artistas más talentosos y reconocidos del momento. El cantante puertorriqueño no solo se destaca en su faceta como músico, sino que también está incursionando con éxito en el mundo del cine, a lado de figuras de la talla de Brad Pitt y siendo elegido como el primer latino en protagonizar una película del universo Marvel. Es por ello que no sorprende a nadie que el reguetonero esté disfrutando de las mieles de la fama.

Bad Bunny está disfrutando de las mieles de la fama y no se priva de nada.

En ese sentido, se ha viralizado un video donde Bad Bunny aparece besándose con una fan, en plena fiesta. Esto se produjo luego del concierto brindado por el cantante el último 28 de julio en Puerto Rico. Fue allí, en medio del “after party” donde Bad Bunny y una mujer, hasta ahora desconocida, se besaron en la boca. Fue así que rodeados de fanáticos, la mujer se acerca para sacarse una selfie con el artista, quien sin mediar palabra le pone la cara y le roba un beso en la boca, a lo que ella también responde besándole y festejando la conquista.

El besó ocurrió en un "after party" luego del concierto que el cantante brindó en Puerto Rico el fin de semana pasado.

Como era de esperar, los internautas reaccionaron al video que protagonizó la super estrella. "Qué falta de respeto", "no lo veo robado. Él le agarra la cabeza a ella y se dirige a su boca", "él se ve claramente ebrio, en ningún momento hay consentimiento", "maldita sea", fueron algunos de los comentarios.

Tras darse a conocer el video, la pregunta que muchos se hacen es que pasa entre el cantante y la modelo Gabriela Berlingeri, quien se creía ser la novia del “Conejo Malo”. Lo cierto es que el exponente de la canción urbana no esconde sus movimientos y se deja ver por todos haciendo lo que deba hacer. En este sentido, el puertorriqueño acaba de aclarar que Gabriela no es su novia, sino que es su mejor amiga. "Somos íntimos amigos, best friends, besties", afirmó en sus redes sociales. "Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa. Nadie sabe que somos mejores amigos. Si mañana quiere tener un novio, lo puede tener, igual yo, si quiero una novia, la puedo tener porque somos mejores amigos", añadió la estrella.

Ella es Gabriela Berlingeri

Mucho se ha hablado de la supuesta relación amorosa que tienen con Bad Bunny, pero la realidad es que Gabriela tiene luz propia. Es puertorriqueña, modelo y diseñadora de joyas, con la que explota su propia marca “DiciembreVeintinueve”. Además es influencer, con más de 2.4 millones de seguidores en Instagram. Eso sí, en sus redes sociales fotos con Bad Bunny y hermosos paisajes de sus viajes.