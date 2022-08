El motivo por el que Juanpa Zurita sufrió bullying

El youtuber Juanpa Zurita se volvió un reconocido influencer en 2013, cuando comenzó a crear videos de comedia en la aplicación Vine, y a partir de entonces cosechó una gran cantidad de fanáticos. Si bien hoy tiene una vida muy activa y pública, confesó que de más joven tuvo problemas para vincularse con la gente y sufrió bullying.

El mexicano tiene 26 años y nació en Ciudad de México en el seno de una familia de clase media compuesta por su papá, Fernando, su mamá, Tere, y sus tres hermanos, Fernando, Geovanni y Paola, quienes lo apodaron "changuito". Desde niño tuvo una personalidad avasallante, lo cual generó un "rechazo social" hacia él en el colegio.

"Ya entrando a secundaria fue cuando realmente se sintió un desnivel importante. Yo era muy intenso, no me callaba, era el güey del salón que todo el tiempo hablaba y obviamente eso llevó a que hubiera cierto rechazo social o que me bulleaban o que no tenía tantos amigos”, contó en La entrevista con Yordi Rosado.

Además, era el "bicho raro" de su clase porque se desarrolló mucho tiempo después que sus compañeros y tenía una altura muy baja. Esto hizo que el bullying aumentara y si bien fue un momento muy difícil, Juanpa Zurita logró superarlo gracias al apoyo de su familia quienes siempre fueron incondicionales con él.

El youtuber aseguró que logró ser la persona que es hoy gracias a que sus padres se dedicaron a enseñarle las cosas importantes de la vida. Además, entre risas, contó que como decía muchas groserías lo regañaban: "Si yo llegaba a decir groserías (su mamá), literal me metía el jabón a la boca y mi papá era súper estricto, si yo dejaba la luz prendida, me cobraba multas y me hacía escribir unas planas de 'no vuelvo a dejar la luz prendida'".

Hoy, Juanpa Zurita tiene 30 millones de seguidores en Instagram y más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Gracias a su popularidad, en 2015 fue elegido por primera vez "ícono del año" por la televisora MTV Latinoamérica y también hizo trabajos actores, como en "Luis Miguel: La Serie".

Lejos quedó el acoso y los malos momentos que tuvo que sufrir, pero es un tema del que le interesa hablar para generar consciencia de las consecuencias del bullying. En este sentido, colabora a favor de la ayuda humanitaria y, por otro lado, hace poco tiempo dio un salto en su carrera como modelo de marcas como Pull and Bear, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Calvin Klein.

