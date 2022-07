La actriz Sandra Echeverría reveló que sufrió bullying por parte de dos actores reconocidos de Marvel

¿Quién dijo que el acoso y el hostigamiento sólo lo sufren los niños en la escuela? El bullying se manifiesta de distintas formas y en los distintos ámbitos de la vida: en los colegios, en el trabajo, en los hogares, y siempre se llega a un mismo resultado, la inhibición, el temor, la vulnerabilidad, el silencio y el aislamiento por parte de la persona que lo sufre y que siente que no posee las herramientas necesarias para defenderse de los ataques.

Sandra Echeverría es reconocida por su participación en La Usurpadora así como también en Busco Novio para mi Mujer y más atrás en el tiempo la película de Hollywood Savages donde compartió elenco con otra mexicana reconocida por las audiencias del mundo entero: Salma Hayek. En aquel proyecto de Oliver Stone, que fue estrenado en 2012, la intérprete tuvo como compañeros a Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively y Benicio del Toro, entre otros.

Todo parecía ser un sueño hecho realidad para Sandra Echeverría que comenzaba a conquistar Hollywood en una película de un director icónico con un elenco lleno de figuras de primer nivel. En la trama de la cinta ella personifica a Magdalena, la hija de la narcotraficante Elena (Salma Hayek), que es secuestrada por los protagonistas Ben y Chon como respuesta a la privación de la libertad que sufre la novia de ambos: Ophelia.

Sandra aprovechó sus redes sociales para recordar un lamentable episodio de bullying que sufrió durante la grabación de una escena de Savages junto a los actores Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch. Antes de comenzar el relato destacó que no fue “abuso” sino más bien un acto de bullying que llevaron adelante estas figuras de Hollywood con ella.

“Hoy me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso”, dijo en Twitter la actriz que siguió adelante con su relato contando que en una escena dentro de una camioneta donde ella estaba atada de manos y pies los actores aceleraron a fondo ocasionando que ella se golpeara repetidas veces.

Un detalle sobre esta lamentable situación es que el padre de Sandra Echeverría fue testigo de todo el hecho y tuvo que abstenerse de reaccionar frente a los actores porque de otra manera podría poner en peligro la carrera de su hija en la industria cinematográfica de Hollywood, un lugar al que ella le costó mucho llegar a través de su trabajo y que esta situación no merecía perjudicar.

Sandra Echeverría.

Aaron Taylor-Johnson es reconocido por su rol en la película de Marvel, Avengers: Age of Ultron, donde personificó a Píetro Maximoff, el hermano de Wanda (Elizabeth Olsen) que muere durante los eventos de aquella entrada del MCU. Por su parte, Taylor Kitsch también participó en una película de la marca, en X-Men Orígenes: Wolverine, y la olvidable Battleship. Ambos son jóvenes con grandes perspectivas dentro de la industria.

Sandra Echeverría los definió como dos adolescentes soberbios y famosos al mismo tiempo que señaló que los odió por esa situación tan desubicada. También contó que en la premiere de la película Aaron Taylor-Johnson se acercó a ella para pedirle disculpas por lo ocurrido pero que el otro protagonista del hecho, Taylor, jamás mostró arrepentimiento. La mexicana se preguntó si esto es lo que te da “el poder de Hollywood”.