Los verdaderos motivos por los que Lourdes Stephen dejó definitivamente Univisión

Lourdes Stephen trabajó en Univisión por casi 20 años y forjó allí una carrera y un reconocimiento que la llevó a ser una estrella en Estados Unidos y Latinoamérica. La noticia de su salida la dio a conocer mientras estaba de vacaciones por Europa, pero no se retirará del mundo del espectáculo sino que tiene muchos proyectos.

"Estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante: he decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univisión. Tengo el corazón rebozado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes (y) por los amigos que he forjado durante casi dos décadas", expresó en Instagram desde Italia.

Algunas personas del círculo cercano de Lourdes Stephen indican que su salida de la cadena de televisión estadounidense tiene que ver con que su contrato terminó y no se lo renovaron. Por otro lado, la conductora asegura que ella misma tomó la decisión para dedicarse a proyectos personales y posiblemente con el tiempo se sabrá qué pasó.

Lourdes Stephen: una nueva vida laboral

Hace pocos días publicó en las redes sociales que estará al frente del programa "Al rojo vivo", que se emite por Telemundo, junto a Jessica Carrillo. "Feliz y agradecida de poder compartir con ustedes el comienzo de esta etapa de mi carrera, como copresentadora de @alrojovivo , en mi nueva casa @telemundo!", escribió emocionada.

Uno de los proyectos en los que se concentrará también es en su canal de YouTube que cuenta con 163.000 seguidores y publica entrevistas a diferentes personalidades del ambiente artístico. Uno de sus últimos videos es un tributo a Olivia Newton John, la actriz estadounidense de "Grease" que falleció el pasado 8 de agosto.

El viaje que hizo junto a su esposo, el abogado Michael Puchades, y su hijo, Michael Víctor, coincidió con la transición laboral de Univisión a Telemundo. Cuando volvió a Miami, tuvo tiempo de armar su agenda de entrevistas para su canal de YouTube y escribió los temas para el podcast en el que participa que se llama "El Chat".

Lourdes Stephen en París, Francia.

"Es valioso saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre", agregó Lourdes Stephen. La dominicana tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, con quienes comparte todos los detalles de su vida.

¿Crees que Lourdes Stephen ha tomado el camino correcto?