La primera esposa de Julio Iglesias impacta con su belleza a sus 71 años

Isabel Preysler fue la primera esposa del histórico cantante español, Julio Iglesias. Desde muy temprana edad la socialité europea fue y es tendencia en las principales tapas de revistas y diarios del mundo del espectáculo. Su relación con intérprete de la canción "Ni te tengo ni te olvido" comenzó en la primavera de 1970. Fue durante una fiesta donde se homenajeaba a Manuela Vargas, una de las figuras del baile flamenco.

Desde ese momento tuvieron una relación que duraría varios años marcando un antes y un después en la vida de estos famosos. Su casamiento llegó rápidamente, un año más tarde, el 29 de enero de 1971 daban el "sí quiero", Julio Iglesias e Isabel Preysler en La Quinta de Illescas. El vestido que lució Isabel Preysler marcó tendencia y fue adoptado por miles de mujeres durante esos años.

Las publicaciones que realiza Isabel Preysler marcan tendencia en las redes.

La pareja estuvo casada casi siete años en los que tuvieron tres hijos: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias. Se divorciaron en 1978, cuando al intérprete le llovían contratos multimillonarios. Fue el divorcio más mediático de la época, debido al hastío de Isabel por las infidelidades de él. Esto fue un durísimo momento para Preysler que se tuvo que quedar a cuidar a sus tres hijos.

Hoy en día, a sus 71 años, Isabel Preysler posee una gran popularidad en redes sociales, ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores quedan deslumbrados con su belleza.

La madre de Enrique Iglesias es una empresaria de primer nivel.

Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, compartió una foto donde se ve ella en primer plano con un look radiante. Además en la descripción se puede leer la frase: "La crema antiedad My Cream protege frente a las agresiones del sol, del medio ambiente y de la contaminación. www. isabelpreysler.com".