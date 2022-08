De cuánto es la fortuna de Itatí Cantoral

La actriz mexicana Itatí Cantoral durante sus más de 35 años de carrera ha formado parte de algunas de las telenovelas más populares de la televisión mexicana, sin dejar de mencionar su paso por programas de televisión, películas y obras de teatro. Todo esto le ha permitido amasar una gran fortuna.

Un dato curioso es que su icónica frase, “Maldita lisiada”, en la telenovela “María la del Barrio” le ha permitido mantenerse vigente y agrandar su llegada al público, permitiéndole continuar cobrando regalías de la frase que dijo hace más de 25 años atrás.

¿Cuánto dinero ha ganado Itatí Cantoral?

Según el sitio Idol Net Worth, hoy en día Itatí Cantoral goza de una fortuna que ronda los 1.5 millones de dólares. Una suma que continúa creciendo gracias a los proyectos que va sumando y a su frase “La maldita lisiada”, pues en el 2016 realizó una participación especial en un clip promocional para Orange Is the New Black como Soraya Montenegro y tiene un challenge de TikTok que se hizo viral en el último tiempo.

Itatí Cantoral debutó en televisión en 1986 en la telenovela La Telaraña. Los años siguientes formó parte de varios proyectos conocidos, pero el que la catapultó, logrando hacerla conocida en México y América Latina, fue Dos mujeres, un camino en 1993. En este proyecto trabajó con estrellas como Jorge Salinas, Laura León, Bibi Gaytán, Selena Quintanilla, Lorena Herrera y Erik Estrada.

Itatí Cantoral se ha sabido mantener vigente a lo largo de los años.

La exitosa actriz también es reconocida por sus papeles antagonistas como Isabel Velasco en Amores Con Trampa y Alejandra Fernández en 'Hasta Que El Dinero Nos Separe. Sin dejar de mencionar algunos de sus más recientes proyectos, como: La mexicana y el güero, No manches Frida 2, Turning Red,? Locas por el cambio y Sola En La Oscuridad.

Este año hemos podido disfrutar de su talento en la serie de Disney+ Papás por encargo y la serie dramática Dónde hubo fuego de Netflix.

¿Qué otros datos curiosos te gustaría conocer sobre Itatí Cantoral?