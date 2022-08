Qué estudió Shakira en la universidad

Shakira es una de las artistas de las que más se está hablando en los últimos meses. Lamentablemente, en esta ocasión no se debe a sus logros como cantante sino por su inesperada y escandalosa separación de Gerard Piqué, quien fue su pareja los últimos 12 años y con quien tiene dos hijos en común, Sasha y Milán.

Entre las últimas novedades del desenlace amoroso, se conoció que el futbolista del Barcelona ya estaría en pareja con una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí, a quien conoció porque trabajaban en una de sus compañías. Además, recientemente se filtraron las primeras imágenes juntos asistiendo a un evento y hasta hay rumores de embarazo.

Shakira y Piqué fueron pareja por más de una década.

En medio de todo eso, aparecieron algunas postales que muestras a Shakira desolada, pero siempre acompañada de sus dos grandes tesoros, sus hijos. Pero también, la artista se encuentra en pleno plan de mudanza a los Estados Unidos, país que eligió para residir, dado que allí tiene algunas propiedades.

Esta no es la primera vez que la colombiana reside en el mencionado país, donde lo hizo durante años por su profesión, más puntualmente en Miami. Pero también estuvo viviendo un tiempo en el estado de California, dado que allí asistió a la universidad para estudiar Historia de la Civilización Occidental.

Shakira estudió en la Universidad de California y de aquella experiencia siempre cuenta lo divertido que fue para ella asistir a clases sin que nadie sepa quién era: “Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, me presentaba en el aula sin levantar la menor sospecha”.

Pero esa no fue la única carrera que estudió Shakira, hace algunos años atrás sorprendió al mostrar que había obtenido un título en Filosofía en la Universidad de Pennsylvania, también en Estados Unidos. Con esto demostró que además de la música, tiene otras grandes pasiones.