Con lágrimas en los ojos, esta es la actriz que no volverá a la próxima temporada de Euphoria

Euphoria es la serie dramática juvenil perteneciente a HBO Max más vista de los últimos años. Allí conocimos personajes tan distintos como peculiares que nos llegaron al corazón, nos hicieron reflexionar sobre la vida y nuestros deseos, pudimos sentirnos identificados con sus angustias e inseguridades y, también, pudimos ser testigos de su crecimiento y evolución dentro del show. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que en las últimas horas, una de sus actrices más queridas, Barbie Ferreira, se despidió del show y del personaje que interpretó durante cuatro años.

La tercera temporada de Euphoria es uno de los proyectos más esperados de HBO. Sin embargo, los fanáticos de esta serie se quedarán un poco decepcionados con el siguiente comunicado: una de sus estrellas no volverá a la que posiblemente sea la última temporada. A través de su cuenta de Instagram, la actriz Barbie Ferreira, quien interpreta a Kat desde la primera temporada, compartió una historia despidiéndose de los fans y del personaje. Confirmó que no aparecería en la tercera temporada de Euphoria y agradeció a los fans por el apoyo que le han brindado los últimos cuatro años.

“Tras cuatro años de encarnar a Kat, el personaje más especial y enigmático, tengo que decirle adiós con lágrimas en los ojos. Espero que muchos de ustedes se hayan podido ver en ella como yo lo hice, y que les haya alegrado ver su viaje hasta convertirse en el personaje que es hoy. Pongo todo mi cariño y amor en ella, y espero que ustedes puedan sentirlo. Te amo, Katherine Hernández”, escribió en su publicación Barbie.

Barbie Ferreira no vuelve a la próxima temporada de Euphoria.

Inmediatamente, muchos comenzaron a especular sobre las razones de su salida. En febrero se dio a conocer que la actriz había dejado varias veces las filmaciones de la segunda temporada, esto por diferencias creativas con el creador de la serie, Sam Levinson. Se dice que Ferreira no estaba contenta con el rumbo que iba a tomar su personaje. Eso la enfureció a tal grado de enfrentarse con Levinson y abandonar el set de filmación.

También se comentó que otros actores estaban inconformes con Levinson y tuvieron discusiones con él, mientras que, aparentemente, los ejecutivos de HBO no estaban contentos con el rumbo de la segunda temporada. Un mes después, la intérprete de Kat fue cuestionada sobre el tema y esto fue lo que respondió: “Lo interesante de esta temporada es que hay muchos más ojos encima, tantos que incluso el ciclo de las noticias se ha vuelto interesante. He visto diferentes cosas y muchas son falsas, mientras que otras son cosas algo mundanas. A veces las cosas cobran vida propia y no siempre se rigen por la verdad, pero está bien porque todo sale de la pasión, la curiosidad y todas esas cosas buenas. Yo me apunté en ello. Así que lo tomo, tomaré lo bueno y lo malo”, finalizó.

Barbie Ferreira como Kat en Euphoria.

Lo cierto es que su personaje se vio dramáticamente reducido en los nuevos episodios. Su presencia se volvió anecdótica y no aportó algo relevante al desarrollo de la trama, algo posiblemente causado por las disputas con Levinson.