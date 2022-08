Tras un año de ausentarse en las redes, Victoria, la hija de Julio Iglesias y Miranda, reapareció bellísima en la playa

A todos nos sucede que llega un momento en que nos sentimos abrumados por tanto flujo de información y por estar tan estimulados por las pantallas, o incluso, estar pendientes del número de likes o los vistos en las stories y los comentarios que necesitamos un respiro de todo ello. Victoria Iglesias, una de las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda, se tomó vacaciones de las redes sociales por un año, pero ahora volvió mostrándose radiante y relajada en las playas de Marbella.

Es que no se puede ser hija de Julio Iglesias y pasar inadvertida cuando, después de estar offline durante un año y no hacer acto de presencia en las redes sociales, se vuelve a la escena pública en bikini y en las playas de Marbella. Tal es el caso que ocurrió con Victoria Iglesias, una de las hijas gemelas del astro español y su pareja, Miranda Rijnsburger, quien fue vista disfrutando del excelente clima que reina en este rincón de las costas españolas.

La joven modelo, influencer y emprendedora de 21 años, se encuentra junto con su hermana gemela, Cristina Iglesias, en España, donde pasarán algunos días en una impresionante propiedad con vistas al Mediterráneo que tiene Julio Iglesias en esta región del sur de España. Fue el 20 de junio de 2021 la que, hasta hace algunos días, había sido la última publicación hecha por Victoria en su cuenta de Instagram. Se trata de una entrañable serie de fotografías que abre con una imagen de ella y su hermana gemela, de niñas, en un abrazo grupal con su famoso papá, y que recoge distintos momentos que muestran a Julio Iglesias en distintas facetas y situaciones.

Julio Iglesias junto a sus hijas gemelas Cristina y Victoria Iglesias.

El post tuvo como objetivo felicitar al cantante español en el Día del padre. “Happy Father’s Day to the one and only. I love you”, escribió en inglés Victoria, para sumarse a la celebración y no volver a publicar nada en su perfil durante más de un año. Sin embargo, la sequía terminó el pasado 11 de agosto, día en que la joven influencer dio señales de vida en línea y compartió con sus más de 153 mil seguidores una fotografía en la que se le ve descansando y tomando un poco de sol, cubierta por una blusa blanca, ligera y semitransparente, junto al mar, en lo que –según los emojis que acompañan la foto– es Turquía.

En días recientes, medios internacionales dieron a conocer la versión de que el cantante Julio Iglesias estaría pasando por un mal momento de salud, al grado de que se vería obligado a usar una silla de ruedas ante la imposibilidad de caminar, situación que el propio intérprete de 78 desmintió y que calificó como versiones “malignas e inciertas”. En este sentido, el regreso de Victoria Iglesias a las redes sociales en días recientes y el estado de total relajación que muestra en sus posteos, en las que se le ve disfrutar del clima a bordo de embarcaciones o realizando actividades acuáticas, parecería indicar que no existe una razón para que la joven esté preocupada por su papá y que, por el contrario, su único objetivo en la actualidad es aprovechar el verano para descansar.

Por otro lado, la que sigue ausente de sus redes sociales es su hermana gemela, Cristina, quien también publicó un post para celebrar el Día del padre en 2021, después compartió algunas imágenes durante el verano pasado, pero no ha vuelto a subir nada desde entonces. Victoria Iglesias Rijnsburger y su hermana Cristina son dos de los cinco hijos que Julio Iglesias tuvo con su pareja desde hace más de 30 años, la modelo Miranda Rijnsburger, a quien conoció en Yakarta, Indonesia, y con quien vive entre Miami y República Dominicana. Los otros tres herederos de la pareja son Miguel y Rodrigo, mayores que las gemelas, y Guillermo, el menor de los cinco.