La dura vida que tuvo Max Wright, el actor de la serie ALF

Hay papeles que vuelven épicos a sus actores y podemos asociar fácilmente sus rostros con los personajes que tuvieron que interpretar, por ejemplo, Daniel Radcliffe como Harry Potter o Harrison Ford en la piel de Han Solo. Max Wright se hizo popular luego de personificar al padre de la familia que aloja al extraterreste ALF, esta comedia de finales de los 80 fue un éxito sin precedentes y marcó definitivamente un hito en la televisión. Sin embargo, no todo fue tan sencillo para Max con el correr de los años.

La serie ALF fue un gran furor durante la década de los ochenta, dándole a todos los miembros del elenco fama a nivel internacional. Sin embargo, Max Wright fue noticia por su adicción a las drogas y por tener encuentros íntimos en la calle con vagabundos.

Max Wright tenía una prometedora carrera en la industria del espectáculo, además de ALF participó en algunas películas como: ‘All That Jazz’, ‘Reds’, ‘The Sting II’, ‘Soul Man’ y ‘The Shadow’. También es recordado por ‘Buffalo Bill’, ‘Cheers’, ‘Misfits of Science’, ‘Dudley’ y ‘Norm’. Pero el papel que lo catapultó a la fama fue el de Willie Tanner en ALF, serie que estrenó el 22 de septiembre de 1986 por la cadena NBC, con un éxito inmediato.

El actor vivió un estancamiento luego de que sus participaciones en Friends, Murphy Brown y Back To Norm no fueran tan exitosas. Especialistas señalan que la imagen de Max Wright estaba muy ligada a la de ALF, por lo que no se pudo desarrollar en otros proyectos.

Max Wright en ALF.

En 2012 el diario National Esquire publicó el título: "Estrella de 'ALF' atrapado en un "fumadero de crack". El articulo venía acompañado de fotografías de Max Wright consumiendo sustancias ilícitas. Un director de películas para adultos declaró al medio que las imágenes correspondían a una película casera para mayores de edad que el actor había accedido a realizar.

Estas fotografías fueron el punto clímax del declive de la carrera de Max Wright, ya que en el 2000 y 2003 el actor había sido detenido por conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con el director del video, la vida de Max Wright cambió cuando su mujer lo corrió de su casa y desde ese momento el actor perdió el control sobre su vida. Después de la controversia, Max Wright desmintió las imágenes, sin embargo, era un material muy contundente. Además, una de las personas que supuestamente había participado, cuya identidad no se reveló, confirmó que el video era real y contó detalles íntimos del encuentro. El diario nunca se retractó y el caso nunca fue aclarado del todo.

Tras el material publicado, la carrera de Max Wright se derrumbó y desde ese momento se alejó completamente de las cámaras. El actor desapareció de Hollywood. Su última aparición pública fue en 2015 cuando fue captado mientras salía a sacar la basura. En esas fotos Max Wright aparecía demacrado, una imagen muy distinta a la que había presentado en ALF.

Max Wright.

Max Wright falleció en junio del 2019 a los 75 años de edad víctima de cáncer. En 1995 le detectaron un linfoma, cinco años después de que ALF terminó. Gracias al tratamiento logró recuperarse en varias ocasiones, pero al final perdió la batalla. El medio TMZ señaló que Max Wright tenía dos hijos: Ben y Daisy, fruto de su relación con Linda Ybarrondo, con quien se casó en 1965. El famoso falleció en su casa a las afueras de Los Ángeles. A pesar de su turbulento pasado, sus seguidores lo siguen recordando por su papel de Willie Tanner junto al querido ALF.