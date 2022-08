Gussy Lau rompe el silencio y cuenta como fue la ruptura con Ángela Aguilar

El compositor mexicano Gussy Lau rompió el silencio y habló sobre la escandalosa ruptura con Ángela Aguilar luego de que se filtraran fotografías donde se lo veía con la joven artista dándose unos románticos besos. Lau dio su versión y dijo que la situación se salió de control y que se habló mucho del tema sin que se haya tenido mayor información de lo que había ocurrido.



Gussy Lau, ex novio de Ángela Aguilar, aseguró que las fotos fueron difundidas por alguien muy cercano, y que todo esto le generó mucha pena por la situación en la que había quedado atrapada Ángela, ya que la prensa no paró de atacar a la exponente de la canción popular mexicana.

Gussy Lau sobre Ángela Aguilar: "me dolió que la atacaran así".

“Si me dolió que se le atacara así honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo fue un beso, pero no dejó de ser escándalo”, fueron las palabras que Gussy Lau ofreció en una reciente entrevista. Además, también dijo que las fotos del beso no fue lo único que se criticó sino también la diferencia de edad ya que Ángela Aguilar es 15 años menor que él; situación que para él no tiene nada de malo.

La relación entre los artistas se rompió luego de que se filtraran fotografías donde aparecían besándose.

Por otro lado, se refirió a quien pudo ser el encargado de filtras las fotos y cómo debieron manejar la situación su ex novia y él. “Sí, los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja. No podemos controlar lo que digan de nosotros, podemos controlar lo que hacemos o decimos, pero no podemos tener contentos a todo el mundo, pero sí fueron varias semanas para que lo entendiera de esa forma”, dijo el compositor. “Se redujo, eran muy cercanos. Tú preguntas y todo el mundo te va a decir que no, ya no sabes en quién confiar”, aseveró Lau.

Asimismo, Gussy Lau confesó que él sí se enamoró de Ángela Aguilar, pero todo el escándalo que se dio con la situación de las fotos, no le quedó de otra que aceptar la ruptura amorosa, dejando claro que entre ellos ya no existe una posibilidad de que el romance vuelva a surgir.

Por otra parte, también dijo que la relación que existe hasta el momento con Pepe Aguilar es profesional, pues los dos trabajan en la misma casa productora; y aseguró que el papá de Ángela Aguilar no tomaría represalias en su contra. Además, negó que la canción "De lejitos'' hubiera sido compuesta después de su ruptura con la cantante, y que no tuvo nada que ver con el escándalo.