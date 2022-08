El actor de House of the Dragon que estuvo en Marvel y Harry Potter

Cuando los actores interpretan personajes tan particulares con un look marcado y un atuendo propio de la época en la que se desarrolla la historia, es difícil reconocerlos pero seguramente nos resulten familiares. Este es el caso de Rhys Ifans, quien ahora personifica a Otto Hightower, la Mano del Rey en House of the Dragon. El intérprete fue parte del Universo de Marvel y también jugó un rol muy importante en una de las últimas películas de Harry Potter.

El fin de semana fue todo de House of the Dragon ante su gran expectativa al tratarse de un spin-off de Game of Thrones, una de las series más icónicas de la historia de la televisión. Si bien se esperaba un éxito moderado, el episodio lanzado por HBO en el servicio de streaming HBO Max rompió el récord de ser el estreno más visto del año por los estadounidenses. Si bien los fanáticos disfrutaron de lo que vieron, tal vez no recuerden que un actor del reparto fue un protagonista de Marvel en su momento y tuvo un papel importante en Harry Potter.

Después de más de tres años del final del show original, llegó esta precuela basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin, la cual se ambienta unos 200 años antes de los eventos adaptados entre 2011 y 2019 con la familia Targaryen en el centro de la trama. Aquí conoceremos a nuevos personajes que seguramente se ganarán el cariño del público, como uno que todos ya vieron en el pasado, aunque su caracterización no permitió recordarlo del todo.

Esta nueva historia gira en torno a la búsqueda de un heredero del rey Viserys I Targaryen, quien tiene como Mano del Rey a Otto Hightower, personaje que es interpretado por Rhys Ifans. Con una larga barba y un aspecto más avejentado, seguramente no reconociste que se trata del actor que encarnó al Dr. Curt Connors en The Amazing Spider-Man (2012) junto a Andrew Garfield. Como los fans sabrán, también regresó para Spider-Man: No Way Home (2021) como el mismo personaje convertido en Lizard.

Rhys Ifans como Dr. Curt Connors en The Amazing Spider-Man.

Si bien el actor ha logrado su éxito en series de televisión de los años 80, en la primera década del nuevo siglo le llegó la oportunidad de ser parte de una de las franquicias más reconocidas del momento. En 2010 fue elegido para ser parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 como Xenophilius Lovegood, el padre de Luna que publica historias de teorías conspirativas o investigaciones sobre criaturas al parecer inexistentes en su revista.

Rhys Ifans como Xenophilius Lovegood en Harry Potter.

En 2022, Rhys Ifans se encuentra al frente de un personaje como Otto Hightower, quien ha tenido un recibimiento mixto en el lanzamiento de House of the Dragon al ser de los pocos en enfrentar a Daemon Targaryen, aunque en el primer episodio no se deja en claro sus verdaderas intenciones al mantener en secreto si el rey Viserys I tiene una enfermedad. No hay dudas de que es uno de los jugadores más interesantes de la serie y los fans seguirán de cerca sus pasos.