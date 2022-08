Thalía reveló que es fanática de un animé y sorprendió a todos

Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios meses está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" tuvo un año pasado repleto de trabajo ya que no solo la rompió en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se convirtió en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovechó de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

La película que compartió Thalía

Hace algunas horas atrás, la brillante artista azteca, se llevó las miradas de todos sus seguidores al compartir una foto en sus estados de su cuenta oficial de Instagram. En la fotografía Thalía reveló que es fanática del animé. Pero particularmente de Dragon Ball, que es un dibujo animado que conquista a grandes y chicos desde hace décadas.

Por otra parte la mexicana viene con todo en su gran regreso a la música. Es por eso que tiene preparadas muchas sorpresas para sus fanáticos, quienes han esperado con ansias este momento. Y es que la intérprete de "Amor a la mexicana" está armando un documental con algunas de sus canciones más exitosas, las cuales estarán acompañadas en forma de duetos.

Thalía se prepara para dar un nuevo paso en su carrera musical.

Esto lo dio a conocer el influencer Pablo Chagra, quien es experto en espectáculos, a través de sus redes sociales dio mayores detalles de esto. De acuerdo con él, la actriz tomaría sus más grandes canciones y haría una nueva versión de ellas con otros cantantes, de los cuales ya han salido nombres. Algunas de las figuras que acompañarían a Thalía en este nuevo proyecto según Pablo Chagra, serían Kenia Os, Bruses, León Leiden, entre otros.