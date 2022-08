Así se enamoraron Daniella Navarro y Nacho Casano

Daniella Navarro y Nacho Casano se enamoraron en el final del reality “La casa de los famosos 2”, algo que sorprendió a más de uno porque parecían ser enemigos declarados. Sin embargo, parece que esta competencia en vez de aumentar su mala relación terminó generando una cercanía entre ellos y hoy están felizmente en pareja.

Además de todo lo que se pudo ver en la pantalla, el actor decidió hacer una publicación en sus redes sociales en la que confirmó el amor que siente por su colega. "De entre todo lo difícil, lo duro, el dolor y el llanto que ocurrió en esa casa, fue ahí también donde encontré hermanos de la vida y hasta una mujer de la que jamás creí podría enamorarme", confesó.

Y siguió: "Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página y apostarle a lo que vendrá. Yo me siento feliz y orgulloso de poder sentir esto que siento. Y esta imagen, repleta de amor es con lo que escojo quedarme y lo que deseo que se repita todo el tiempo posible. A eso le apuesto y por eso trabajaré".

Nacho Casano explicó que el amor fue repentino y que no encuentra explicación a cómo aparecieron sus sentimientos, pero que no tiene intención de reprimirlos. Resumió todo lo que está viviendo al lado de su novia con la frase "el corazón tiene razones que la razón no entiende" del intelectual francés Blaise Pascal.

El actor cree que uno de los motivos que generó una empatía entre ambos fue las noches de insomnio dentro de la casa. Mientras sus compañeros dormían, ellos salían de sus habitaciones y no les quedó otra que conversar pese a odiarse, pero con el tiempo se dieron cuenta que tenían varias cosas en común.

"Las coincidencias, las cosas, el mismo juego, la misma casa nos puso en ese lugar y de ahí no nos quedó otra que hablar. Fue muchísimo tiempo de hablar de todo lo que uno dijo del otro, afirmó el modelo argentino de 42 años, quien además es graduado de una licenciatura en administración de empresas.

El posteo de Nacho Casano en las redes sociales.

Todos los fanáticos pensaron que el noviazgo llegaría a su fin una vez que terminara "La casa de los famosos 2", pero su amor no hizo más que crecer. Ahora, Daniella Navarro y Nacho Casano esperan poder superar las diferencias que los separaron en el reality para seguir dando pasos en la pareja.

